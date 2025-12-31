鉅亨網編輯林羿君 2025-12-31 16:10

聯準會（Fed）30 日公佈的 12 月 FOMC 會議紀錄，如同為決策層內部畫下了一張「分裂診斷書」，也對美元走勢投下了複雜的陰影，意味著美元指數將難以走出明確的單邊行情。

儘管多數 Fed 決策成員普遍認同，在通膨逐步回落的趨勢下，進一步降息是適宜的政策方向，但會議紀錄同時毫不掩飾地揭示了，在降息的具體時機與幅度上，政策制定者之間存在著顯著且深刻的分歧。這份紀要的發布，在一定程度上強化了市場對於聯準會將在 2026 年 1 月會議上維持利率不變的預期。

降息決策背後的猶豫與權衡

這場於 12 月 9 日至 10 日召開的會議，最終以 9 比 3 的投票結果，連續第三次將基準利率下調 25 個基點，使目標區間降至 3.5% 至 3.75%。然而，會議紀錄指出，即使是支持本次降息的少數與會者也表達了保留意見，他們聲稱這項決定是經過「精心權衡」，甚至表示他們「本可以支持維持目標利率區間不變」。

這種微妙的措辭，迅速讓基於聯邦基金期貨合約的 2026 年 1 月降息機率小幅降至約 15%，顯示市場情緒正從極端鴿派中回歸理性。理事米拉恩主張更激進的降息 50 個基點，而芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比和堪薩斯城聯邦儲備銀行主席傑夫 · 施密德則投下了反對票，主張維持利率不變。

這場表決的兩極化，被桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家史蒂芬史丹利解讀為主席鮑爾的影響力持續發揮作用。史丹利指出：「委員會本可以輕易地選擇任何一方，而 FOMC 最終決定放鬆政策，這清楚表明鮑威主席推動了降息。」

鷹鴿對決：通膨與失業的兩難

更深層次的分歧體現在 19 位決策者組成的更大群體內部。6 位官員在會後預測中暗示反對本次降息，他們認為基準利率在今年底應維持在 12 月會議前的水準。這種深刻的分歧，其焦點在於究竟是「通膨固化風險」還是「勞動力市場惡化」對美國經濟構成更大的威脅。

支持維持利率不變的鷹派官員擔憂，在通膨讀數依然高企的背景下進一步降息，可能被市場誤讀為決策者降低了對實現 2% 通膨目標的承諾力度，進而加劇通膨固化的風險。然而，主張降息的鴿派則認為，向更中性的政策立場調整，有助於防範勞動力市場狀況嚴重惡化的可能性。

自會議以來公佈的經濟數據並未讓這場內部對決塵埃落定。儘管 11 月失業率升至 4.6%，創 2021 年以來新高，且消費者物價漲幅低於預期，均強化了支持降息的論點；但同時，美國第 3 季經濟年化成長率高達 4.3%，創兩年來最快增速，這反而可能加劇了鷹派官員對通膨捲土重來的擔憂。

誰能打破僵局？就等關鍵數據攤牌

對匯市交易者而言，美元正陷入一個典型的「上有頂、下有底」的糾結格局。美元的交易邏輯將頻繁在「衰退擔憂」（支持降息，壓制美元）與「通膨恐懼」（主張緊縮，支撐美元）之間來回切換。