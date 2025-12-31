台商注意！墨西哥明起調升非FTA國家關稅汽車零組件最高50% 安永授減稅2招

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-31 15:44

墨西哥國會已於 2025 年 12 月 11 日正式通過法案，計畫自 2026 年 1 月 1 日起，針對未與墨西哥簽署自由貿易協定（FTA）的國家徵收更高額度的進口關稅 。本次稅率調整範圍介於 5% 至 50% 之間，將依商品類別與進口國進行調整，其中汽車零配件的關稅稅率最高達 50% 。墨西哥政府指出，此項政策的主要目的在於保護當地產業，降低對亞洲進口的依賴並縮減貿易逆差 。專業人士表示，在墨台商可藉加工出口製造業獎勵計畫」（IMMEX）或「產業推廣計畫」（ProSec）來減稅。

台商注意！墨西哥明起調升非FTA國家關稅 汽車零組件最高課徵50%。（圖: shutterstock）

安永聯合會計師事務所執業會計師吳雅君指出，墨西哥是台灣企業在北美供應鏈中的重要據點，特別集中在汽車零組件、電子製造與半導體設備等領域 。根據經濟部截至 2024 年的紀錄，墨西哥為台灣第 10 大出口市場，主要出口項目為電腦零組件；目前台灣在墨西哥的投資家數約 300 家，累計投資金額將近 20 億美元 。

針對此關稅變動，吳雅君分析，多數已在墨西哥設廠的台商通常已透過「加工出口製造業獎勵計畫」（IMMEX）或「產業推廣計畫」（ProSec）來減輕或退還關稅，因此直接衝擊相對有限 。IMMEX 計畫適用於出口導向的製造業，凡每年出口額超過 50 萬美元或占總營收 10% 以上的法人，其進口用於生產出口商品的原料或固定資產可免除或延後繳納關稅 。而 ProSec 則針對汽車、電子、化工等 24 個特定產業，提供 0% 至 10% 的優惠稅率，且成品不限於外銷 。

對於尚未設廠或未申請上述計畫的台商，吳雅君建議應盡速評估申請 IMMEX 或 ProSec 以降低成本壓力 。在完成申請前，企業應先確認出口貨物是否受新法案影響，並考慮是否能從與墨西哥有簽署 FTA 的國家採購以調整供應鏈 。

此外，台商應檢視產品的 BOM 表，研究是否能符合 USMCA（美墨加協定）中的北美區域價值含量（RVC）規範來減輕關稅，並逐步發展墨西哥或其他北美的本土供應商，以應對長期的供應鏈策略調整。