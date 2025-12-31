鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (31) 日盤中一度衝破 2 萬 9 千點大關，終場上漲 256 點，收在 28963 點，創下收盤歷史新高點，2025 年正式風光封關，儘管全年大漲 5928.5 點或 25.74%，但三大法人全年賣超 6416.84 億元，外資全年賣超 5995.1 億元，自營商賣超 1482.09 億元，僅投信站在買方，買超 1060.34 億元。
三大法人今日合計賣超 65.36 億元，外資轉賣、小幅調節 5.19 億元，投信續賣 26.55 億元，呈現連 5 賣，自營商則是終止連 9 買、轉賣 33.62 億元；台指期方面，外資減碼空單 1200 口，未平倉空單口數降至 25059 口。
外資今日對記憶體看法不同調，大買旺宏 (2337-TW) 約 1.6 萬張，也敲進晶豪科 (3006-TW) 約 8 千張，但大賣華邦電 (2344-TW) 與力積電 (6770-TW) 共 10.5 萬張。
觀察外資買超對象，多為加碼電子股，包括緯創 (3231-TW)、旺宏 (2337-TW)、京元電 (2449-TW) 與鴻海 (2317-TW)，尤其看好緯創，大買約 2.2 萬張，旺宏也有 1.6 萬張，京元電與鴻海合計達 2.9 萬張。
外資賣超則鎖定面板族群與記憶體個股，群創 (3481-TW) 遭調節 11.4 萬張，友達 (2409-TW) 也遭賣 1.6 萬張，且因記憶體今年普遍大漲，外資也逢高減碼，大賣華邦電與力積電共 10.5 萬張。
投信則與外資對作，賣超京元電與鴻海共 2 萬張；自營商則與外資有志一同，敲進旺宏、威剛等記憶體股，並調節華邦電與力積電共 7 千張。
