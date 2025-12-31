台股今 (31) 日盤中一度衝破 2 萬 9 千點大關，終場上漲 256 點，收在 28963 點，創下收盤歷史新高點，2025 年正式風光封關，儘管全年大漲 5928.5 點或 25.74%，但三大法人全年賣超 6416.84 億元，外資全年賣超 5995.1 億元，自營商賣超 1482.09 億元，僅投信站在買方，買超 1060.34 億元。