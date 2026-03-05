鉅亨網新聞中心 2026-03-05 20:40

隨著第十四屆全國人大四次會議的召開，據陸媒《澎湃新聞》報導，「人工智能」與「科技自立自強」再度成為中國政府工作報告及兩會代表委員關注的核心焦點。

2026中國兩會：聚焦深化「人工智能+」、完善治理與科技自強(圖:shutterstock)

國務院總理李強在報告中明確提出，要深化拓展「人工智能 +」行動，促進新一代智能終端與智能體加快推廣，並推動重點行業領域的商業化、規模化應用，以培育智能原生的新業態新模式。

在技術浪潮加速演進的背景下，人工智能治理被提升至戰略高度。工信部部長李樂成在「部長通道」採訪中強調，AI 產業發展必須統籌發展與安全，堅持「為人所用、為人服務、為人所控」的原則。

「十五五」規劃建議也明確要求，應加強人工智能治理，完善法律法規、政策制度及倫理準則。針對海量數據支撐下的隱私洩漏、數據濫用與算法偏見等風險，多位代表委員呼籲建立完整的法律體系，確保人工智能安全、可靠、可控。

面對 AI 對勞動力市場帶來的結構性調整，今年中國政府工作報告首度提出「完善適應人工智能技術發展促進就業創業的措施」。

政協委員連玉明認為，未來的關鍵不在於爭論「誰被替代」，而在於加速勞動力的「價值轉移」，幫助勞動者實現技能躍遷，從而駕馭變革。委員陸銘則主張全社會應樹立「技術向善」導向，避免技術應用單向導致用工縮減，推動技術進步與就業市場的協同發展。

在宏觀科技布局方面，報告強調要加快高水準科技自立自強。國家將發揮「新型舉國體制」優勢，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，並強化戰略前沿領域布局。此外，政府擬於 2026 年發行超長期特別國債 1.3 兆元人民幣，並繼續提高基礎研究投入比重，優化有利於原創性、顛覆性創新的科研環境。

工作報告強調，中國在推動技術自主的同時，堅定選擇開放合作之路。透過發布《全球人工智能治理倡議》與《國際人工智能開源合作倡議》，中國積極向聯合國提出加強能力建設的國際合作決議。