Meta收購新加坡AI代理新創 網羅33歲創辦人肖弘
鉅亨網編譯余曉惠
Meta Platforms(META-US) 收購新加坡新創 Manus，這家公司的人工智慧 (AI) 代理在全球推出後掀起熱議，而 1992 年出生的創辦人肖弘，也將隨這樁交易加入 Meta 並擔任副總裁。
Meta 正積極推動 AI 投資，而 Manus 今年稍早揭露的年收入為 1.25 億美元，主要來自 AI 訂閱服務，意味著這筆交易可讓 Meta 獲得比其他 AI 投資更及時的回報。不過，兩家公司均未揭露交易金額。
Manus 的母公司「蝴蝶效應」今年稍早已將總部從中國遷往新加坡，並同步裁撤中國團隊、關閉中國社群帳號。蝴蝶效應今年稍早曾以將近 5 億美元估值集資，獲得包括創投公司 Benchmark 在內的一票投資人出資。
Manus 的通用型 AI 代理號稱是「最強 AI 自助任務代理人」，可依據基本指令完成多項任務，包括篩選履歷、制定旅遊行程、分析股票等，主要銷售對象為中小企業。
延伸閱讀
- Meta董事會震動！前川普顧問McCormick正式辭去Meta董事會職務、任職僅8個月
- AI偽造法國政變影片瘋傳千萬次！法國馬克宏震怒、Meta拒下架引爆爭議
- 離開Meta倒數3周！楊立昆最後警告：AGI是偽命題 矽谷已陷入集體幻覺
- 矽谷AI人才戰升溫！微軟AI執行長拒與Meta比薪酬、強調團隊文化與選才策略
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇