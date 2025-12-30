鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 07:40

Meta Platforms(META-US) 收購新加坡新創 Manus，這家公司的人工智慧 (AI) 代理在全球推出後掀起熱議，而 1992 年出生的創辦人肖弘，也將隨這樁交易加入 Meta 並擔任副總裁。

Meta收購新加坡AI代理新創 網羅33歲創辦人肖弘 (圖:Shutterstock)

Meta 正積極推動 AI 投資，而 Manus 今年稍早揭露的年收入為 1.25 億美元，主要來自 AI 訂閱服務，意味著這筆交易可讓 Meta 獲得比其他 AI 投資更及時的回報。不過，兩家公司均未揭露交易金額。

Manus 的母公司「蝴蝶效應」今年稍早已將總部從中國遷往新加坡，並同步裁撤中國團隊、關閉中國社群帳號。蝴蝶效應今年稍早曾以將近 5 億美元估值集資，獲得包括創投公司 Benchmark 在內的一票投資人出資。