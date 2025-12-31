鉅亨網編輯林羿君 2025-12-31 13:02

貝瑞一個讚點火！MOH強彈逾4% 直指「比巴菲特當年買GEICO更划算」。(圖:shutterstock)

市場指出，此波漲勢並非來自行業政策利多，而是投資人重新評價公司基本面，尤其是貝瑞再度高調表態看好，成為股價反彈的關鍵催化劑。

‌



因成功預測 2008 年金融危機而聲名大噪的貝瑞，近期在長文中將 Molina 與 GEICO 相提並論，直指這家醫療保險公司讓他想起股神巴菲特年輕時投資 GEICO 的關鍵時刻。他認為，巴菲特當年買進 GEICO 時承擔的風險，甚至可能高於現在投資 Molina，而在多個層面上，Molina 反而是一門「更好的生意」。

貝瑞看好 Molina，核心在於其清晰且可預期的長期成長路徑。他指出，Molina 聚焦 Medicaid（低收入醫療補助）族群，客群界線明確，不需仰賴高成本的自有業務員體系，使其成為同業中費用率最低、營運紀律最強的公司之一。這樣的商業模式，與早期以低成本直銷模式崛起的 GEICO 高度相似。

儘管醫療成本上升、合約費率談判失利及政策不確定性，曾讓 Molina 股價自高點大幅回落，貝瑞卻認為，市場過度放大短期逆風，忽略其結構性優勢。他強調，醫療成本、立法環境與病患健康惡化形成的「完美風暴」多屬循環性因素，一旦定價與成本重新對齊，獲利能力可望快速修復。

貝瑞的投資邏輯核心在於市場情緒與基本面的嚴重背離，結構複雜的美國健康保險產業常令投資人望而卻步，但貝瑞看到的卻是一個「能夠在政治失靈中套利、同時造福投資人與社會的獲利型利基市場」。

貝瑞同時高度肯定執行長 Joe Zubretsky 自 2017 年底上任以來推動的轉型，認為公司在損失率、費用率、得標率與會計保守度等關鍵指標上，組合極為罕見。他甚至直言，若資金規模允許，將考慮直接收購整家公司，並不排除 Molina 成為併購標的的可能。