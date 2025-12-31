貝瑞一個讚點火！MOH強彈逾4% 直指「比巴菲特當年買GEICO更划算」
鉅亨網編輯林羿君
受到《大賣空》原型主角貝瑞 (Michael Burry) 公開唱多，甚至將之與股神巴菲特當年投資 GEICO 的成功案例相提並論激勵，莫利納醫療保健(Molina Healthcare)(MOH-US) 在今年倒數第二個交易日成為 標普 500 指數 中的亮眼贏家，股價大漲逾 4%。
市場指出，此波漲勢並非來自行業政策利多，而是投資人重新評價公司基本面，尤其是貝瑞再度高調表態看好，成為股價反彈的關鍵催化劑。
因成功預測 2008 年金融危機而聲名大噪的貝瑞，近期在長文中將 Molina 與 GEICO 相提並論，直指這家醫療保險公司讓他想起股神巴菲特年輕時投資 GEICO 的關鍵時刻。他認為，巴菲特當年買進 GEICO 時承擔的風險，甚至可能高於現在投資 Molina，而在多個層面上，Molina 反而是一門「更好的生意」。
貝瑞看好 Molina，核心在於其清晰且可預期的長期成長路徑。他指出，Molina 聚焦 Medicaid（低收入醫療補助）族群，客群界線明確，不需仰賴高成本的自有業務員體系，使其成為同業中費用率最低、營運紀律最強的公司之一。這樣的商業模式，與早期以低成本直銷模式崛起的 GEICO 高度相似。
儘管醫療成本上升、合約費率談判失利及政策不確定性，曾讓 Molina 股價自高點大幅回落，貝瑞卻認為，市場過度放大短期逆風，忽略其結構性優勢。他強調，醫療成本、立法環境與病患健康惡化形成的「完美風暴」多屬循環性因素，一旦定價與成本重新對齊，獲利能力可望快速修復。
貝瑞的投資邏輯核心在於市場情緒與基本面的嚴重背離，結構複雜的美國健康保險產業常令投資人望而卻步，但貝瑞看到的卻是一個「能夠在政治失靈中套利、同時造福投資人與社會的獲利型利基市場」。
貝瑞同時高度肯定執行長 Joe Zubretsky 自 2017 年底上任以來推動的轉型，認為公司在損失率、費用率、得標率與會計保守度等關鍵指標上，組合極為罕見。他甚至直言，若資金規模允許，將考慮直接收購整家公司，並不排除 Molina 成為併購標的的可能。
在貝瑞背書與部分機構資金進場之下，這檔今年深度修正的醫療保險股，正重新回到市場聚光燈下。未來能否在新一輪合約周期中重建獲利確定性，將是投資人評估 Molina 是否從「被低估的璞玉」蛻變為產業贏家的關鍵觀察點。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 《大賣空》貝瑞認為自己並未太早看空AI巨頭！看空策略能成功嗎？
- 電影《大賣空》三主角原型一致預測：2026年美元承壓、黃金成焦點
- 《大賣空》貝瑞再批輝達：高耗能AI路線恐讓美國在競賽中輸給中國
- 巴菲特的智慧：如何維持生計 又找到人生滿足感？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇