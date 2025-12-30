鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 06:24

貴金屬周一 (29 日) 全面急挫，白銀、白金都從盤中稍早的歷史高點下墜，反映投資人正在近期的大漲之後獲利了結。

〈貴金屬盤後〉賣壓出籠！黃金、白銀、白金從歷史高點急殺

黃金現貨價下跌 4.5%，報每盎司 4330.79 元，上周五曾漲至 4549.71 元的歷史新高。

2 月交割黃金期貨下挫 4.6%，報每盎司 4343.60 美元。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「所有金屬近期均創下歷史或波段高點。在價格處於極高水準的情況下，我們看到獲利了結引發的回檔。」

黃金今年以來上漲約 65%，白金和鈀金年線也預料收紅，但白銀表現更加亮眼，在關鍵礦產地位、供應短缺以及工業和投資需求上升推動下，白銀今年以來上漲 147%。

Meger 說：「我認為白銀供應受限仍將是影響市場的因素，我們對 2026 年仍持積極預期。」

道明證券商品策略師 Daniel Ghali 表示，價格下跌還因流動性受限，主要與美國總統川普對關鍵礦產調查提出建議的最後期限以及假期交易清淡有關。

