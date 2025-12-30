黃金區塊鏈最後一哩路！臺銀等9銀行聯手RWA跨行實證 貴金屬代幣化指日可待
鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣銀行主導邀集土地銀行、華南銀行、彰化銀行及臺灣中小企業銀行等 9 家金融機構，成功完成「貴金屬業務 RWA 代幣化」跨行應用聯合實證。本次專案透過智能合約技術實現「即時同步交割（DvP）」作業雛型，在模擬環境驗證跨行鏈上黃金交易可行性，有效縮短結算週期並降低交割風險，象徵臺灣銀行業攜手完成黃金代幣化的最後一哩路。
臺灣銀行指出，在業務模式創新上，實證團隊開發出一種新型態的數位憑證機制，開創「跨行提領黃金現貨」的商業應用模式。該機制的核心在於透過智能合約建立自動化的資產鎖定功能；產製數位憑證會同步將對應價值的代幣化黃金「圈存」，確保數位憑證具備實質資產支撐，並有效杜絕資產被重複使用的風險，實現了資產與領取權利的高度整合。
透過此項技術驗證，未來若持數位憑證至臺灣銀行指定分行驗證，在通過身分核對與臨櫃 KYC 關懷後，將可更有效率地取得實體黃金，解決過去跨行提領作業中面臨的高昂時間與費用成本。
臺灣銀行表示，本次實證最重要的意義在於證明代幣化技術除了能賦予資產新型態的表達方式，更能作為優化既有金融服務的有力工具。針對本次聯合實證成果，團隊已於期末會議向主管機關進行報告；未來若規劃將相關應用轉化為正式金融服務，將依法規要求向主管機關申報，以確保業務營運符合監理規範。
展望未來，臺灣銀行規劃就區塊鏈基礎設施及代幣化應用等議題邀請財金公司或其他金融機構合作。透過與既有金融架構的接軌，實證團隊將持續在確保資產安全與風險控管的基礎上，穩健建構更便捷且安全的數位資產服務藍圖。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Coinbase報告：加密市場結構轉型 三大引擎定義2026年增長
- 只花兩年時間！香港RWA樞紐崛起：一場由國家隊領航的兆元級資產數位化革命
- 全球RWA市場爆發式成長！中國多部會發布三項標準 推動產業發展邁向成熟
- 全球證券監管機構警告：「代幣化」恐催生投資新風險
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇