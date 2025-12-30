黃金區塊鏈最後一哩路！臺銀等9銀行聯手RWA跨行實證 貴金屬代幣化指日可待

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 18:13

臺灣銀行主導邀集土地銀行、華南銀行、彰化銀行及臺灣中小企業銀行等 9 家金融機構，成功完成「貴金屬業務 RWA 代幣化」跨行應用聯合實證。本次專案透過智能合約技術實現「即時同步交割（DvP）」作業雛型，在模擬環境驗證跨行鏈上黃金交易可行性，有效縮短結算週期並降低交割風險，象徵臺灣銀行業攜手完成黃金代幣化的最後一哩路。

金區塊鏈最後一哩路！臺銀等9銀行聯手RWA跨行實證 貴金屬代幣化指日可待。（圖: 臺銀提供）

透過此項技術驗證，未來若持數位憑證至臺灣銀行指定分行驗證，在通過身分核對與臨櫃 KYC 關懷後，將可更有效率地取得實體黃金，解決過去跨行提領作業中面臨的高昂時間與費用成本。

臺灣銀行表示，本次實證最重要的意義在於證明代幣化技術除了能賦予資產新型態的表達方式，更能作為優化既有金融服務的有力工具。針對本次聯合實證成果，團隊已於期末會議向主管機關進行報告；未來若規劃將相關應用轉化為正式金融服務，將依法規要求向主管機關申報，以確保業務營運符合監理規範。