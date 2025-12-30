鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 17:10

白銀周一 (29 日) 盤中一度飆上 84 美元、創歷史新高，卻在貴金屬市場波動再起之際急速下墜，今年來仍累積大漲 150%，史上罕見。專家指出，未來 10 天將有兩個重大事件，可能再度放大白銀價格的震盪幅度。

白銀飆新高後單日急墜10% 未來10天還有兩個變數？ (圖:Shutterstock)

現貨白銀周一最高一度觸及每盎司 84 美元，較上周收盤大漲近 10%，原本若能站穩該水準，將寫下自 1951 年以來最強年度漲幅。但不久後轉跌急殺，單日跌幅約 10%。

飆漲原因眾說紛紜

白銀在周一早盤的急漲，可能與身為全球第三大白銀生產國的中國傳出將實施出口管制的消息有關，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在 X 平台發文批評此政策，直言「這不是好事，因為許多工業製程都需要白銀」。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「儘管中國是白銀淨進口國，主要進口的是銀礦，但同時也是銀條的重要精煉與出口國。短期內，這可能進一步助長白銀漲勢，並讓市場本就愈來愈像泡沫的情況更加膨脹。」

芝商所集團 (CME Group) 也將自周一起，把白銀期貨合約的原始保證金調高約 25%。這可能迫使持有高槓桿部位的投機客賣出部位，以維持 3 月到期合約所需的保證金水準。

12/31 年底部位結算、1/8 指數再平衡

另外兩個短期事件也可能進一步推升貴金屬市場的波動，首先是 12 月 31 日的年底部位結算，另一個則是彭博大宗商品指數與標普全球 (S&P Global)，將於 1 月 8 日開始進行為期五天的再平衡。

Hansen 說：「市場如何消化這些供給，將對接下來數周的市場基調產生關鍵影響。」

根據估算，每一個指數都牽動約 1200 億美元的資金，來源包括退休基金、主權財富基金與其他大型投資組合。

投資人可能會賣出今年表現最強的資產——例如白銀，以及寫下自 1979 年以來最佳年度漲勢的黃金，符合彭博商品指數與標普全球重新調整後的權重配置。

長期信心考驗

這也將考驗市場對白銀長期投資邏輯的信心，因白銀長期被視為抗通膨、對抗貨幣貶值的工具。

美國地質調查局 (USGS)11 月已完成將白銀納入「關鍵礦物」清單的程序，市場預期美國可能在 2026 年對白銀加徵關稅，引發龐大的進口潮，並抽走全球其他市場的供給。

從庫存水準來看，上海期貨交易所 11 月的庫存已降至 2015 年以來最低水準。今年稍早，倫敦的實體白銀借貸成本也因庫存下滑而飆升至歷史新高。