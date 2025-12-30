鉅亨網編輯林羿君 2025-12-30 12:10

根據《Business Insider》取得的一份輝達 (NVDA-US) 內部文件顯示，美國銀行旗下的金融公司 Capital One 對於其與亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務（AWS）的合作中，AI 成本持續上升感到憂心，並可能正在尋找替代方案。

文件指出，一名輝達員工在內部 email 中提到，輝達曾與 Capital One 討論 AWS 以外的 AI 基礎設施選項，原因在於該銀行「希望控制成本」。

該名輝達員工是在近期一場科技會議上，與 Capital One 代表會面後，於內部信件中回顧並整理相關討論內容。

「他們已經看到自身對 GPU 與推理模型的需求持續成長，而在 AWS 上的成本很快就會失控。」該名輝達員工在信中如此形容 Capital One。

根據這封內部電郵內容，輝達與 Capital One 曾討論所謂的「AI 工廠（AI factory）」與「新型雲端（neo-clouds）」方案。所謂 AI 工廠，指的是企業自行建置的內部資料中心，可用來訓練與執行 AI 模型，作為向第三方租用運算資源的替代選項。依輝達說法，金融機構可利用這類基礎設施，應用於詐欺偵測、客戶服務，以及演算法交易等任務。

所謂「新型雲」是指新興的雲端服務供應商，通常以輝達硬體為核心，專注於 AI 工作負載；相較之下，AWS 則支援更為廣泛的運算需求。

主要的新型雲端業者包括 CoreWeave、Lambda、Crusoe 與 Nebius。輝達近年來與其中多家業者密切合作，部分原因在於希望降低對既有大型雲端巨頭作為客戶的依賴。

Capital One 的情況突顯了 AI 熱潮中的一項關鍵結構性變化：企業一方面競相導入生成式 AI，另一方面也試圖抑制不斷攀升的雲端成本。這項新技術確實潛力龐大，但無論是開發或執行 AI 模型與 AI 應用，所需成本都相當可觀。

大型企業也會定期檢視自身的雲端支出，並評估不同的部署架構，其中愈來愈多採取多家雲端服務商並行的策略。根據 RBC Capital 近期發布的報告，已有 43% 的企業同時使用超過兩家公有雲服務供應商。

Capital One 發言人在聲明中表示：「我們仍然致力於將 AWS 視為最主要的策略性雲端合作夥伴。」輝達則拒絕對此發表評論。

AWS 發言人表示：「我們的定價理念，是持續不懈地降低自身成本結構，並將這些節省下來的成本，以更低價格的形式回饋給 AWS 客戶。降價本身並不難，真正困難的是要有能力承擔降價；而在 AWS，我們為此投入了極大的努力。」

對 AWS 成本感到壓力的並不只有 Capital One。《Business Insider》10 月報導指出，根據亞馬遜於今年 3 月與 7 月的內部文件，AI 新創公司正愈來愈多延後傳統的 AWS 支出，轉而優先投入 AI 模型與開發者工具。