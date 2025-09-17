美晶片股創8年最長漲勢！分析師看好輝達、台積電笑到最後
鉅亨網編輯林羿君
美股晶片類股周二（16 日）上漲，創下半導體業近 8 年最長連漲紀錄。分析師認為，半導體的牛市看起來仍可延續，輝達 (NVDA-US) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 是最大贏家。
費城半導體指數周二上漲 0.32%，連續第 9 個交易日收紅，創下 2017 年以來最長的連漲紀錄。該指數這此期間內已累計上漲 8.7%；今年迄今漲幅也達 22%，超越那斯達克 100 指數的近 16% 漲幅。
此波強勢股中值得關注的有：安森美半導體 (ON-US) 上漲 3%，英特爾 (INTC-US) 漲 2%，應用材料 (AMAT-US) 漲 1.5%。不過 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周二收跌 1.6%，但今年至今漲幅仍超過 30%。博通 (AVGO-US) 周二也下跌 1.1%，但今年累計漲幅高達 55%。
Phoenix Financial Services 首席市場分析師考夫曼表示：「我們現在看到的所有 AI 建設和整體科技發展，背後的動力全都來自半導體」。
他補充說，甲骨文 (ORCL-US) 最近的財報表現，以及微軟 (MSFT-US) 和 Nebius 之間的 AI 基礎設施合作案等等，對半導體產業來說都是利多。
考夫曼表示，企業們正在下大量的未來訂單，這顯示出他們感覺自己 AI 所需的產能嚴重落後。這也意味著，這意味著半導體的牛市看起來非常可持續，輝達和台積電是最大贏家，即便短期內有些股票可能會有超買現象。
AI 基礎設施在 2025 年一直是市場上最穩定的贏家交易之一，據彭博社的數據，今年晶片指數超過 65% 的漲幅，都來自於輝達、博通、台積電和美光科技。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電非首選！外資連11天砸2500億~3大AI主流股才是你的「財富密碼」？
- 台積電又双帶領台股創新！卡位第四季 誰是隱形飆股？
- 資金移轉效應正在進行中 右上角(漲多股)移轉到左下角(低檔股)
- 輝達中國業務又淪箭靶！對股價有何影響？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇