鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 17:20

‌



美晶片股創8年最長漲勢！分析師看好輝達、台積電笑到最後。(圖:shutterstock)

費城半導體指數周二上漲 0.32%，連續第 9 個交易日收紅，創下 2017 年以來最長的連漲紀錄。該指數這此期間內已累計上漲 8.7%；今年迄今漲幅也達 22%，超越那斯達克 100 指數的近 16% 漲幅。

‌



此波強勢股中值得關注的有：安森美半導體 (ON-US) 上漲 3%，英特爾 (INTC-US) 漲 2%，應用材料 (AMAT-US) 漲 1.5%。不過 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周二收跌 1.6%，但今年至今漲幅仍超過 30%。博通 (AVGO-US) 周二也下跌 1.1%，但今年累計漲幅高達 55%。

Phoenix Financial Services 首席市場分析師考夫曼表示：「我們現在看到的所有 AI 建設和整體科技發展，背後的動力全都來自半導體」。

他補充說，甲骨文 (ORCL-US) 最近的財報表現，以及微軟 (MSFT-US) 和 Nebius 之間的 AI 基礎設施合作案等等，對半導體產業來說都是利多。

考夫曼表示，企業們正在下大量的未來訂單，這顯示出他們感覺自己 AI 所需的產能嚴重落後。這也意味著，這意味著半導體的牛市看起來非常可持續，輝達和台積電是最大贏家，即便短期內有些股票可能會有超買現象。