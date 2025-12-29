提振內需首要任務！中國2026年財政政策定調：赤字率維持4% 科技民生雙軌併進

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 12:30

為期二日的中國全國財政工作會議周日 (28 日) 在北京落幕，明確 2026 年將延續「更積極」的財政政策基調。面對經濟穩健成長與民生保障雙重壓力，中國財政部門將透過擴大支出規模、優化債務結構等五大舉措，為高品質發展注入動能。

中國2026年財政政策定調：赤字率維持4% 科技民生雙軌併進（圖：Shutterstock）

上述會議確定中國 2026 年財政政策五大發力點，分別為擴大財政支出強度、優化政府公債組合、提升轉移支付效能、強化重點領域保障、加強財政金融協同。

財稅專家指出，在財政收入成長放緩背景下，維持支出力道需依賴適度擴大赤字規模，預計 2026 年財政赤字率將穩定在 4% 左右，新增政府債務總規模控制在人民幣 13 兆至 16 兆元區間，其中超長期特別國債與地方政府專案債為重點工具。

內需振興被列為 2026 年首要任務。中國財政部門將實施消費提振專案行動，擴大有效投資投向新質生產力領域，並加速全國統一大市場建設。

值得關注的是，中國全國財政工作會議明確要求規範稅收優惠與財政補貼政策，破除地方保護障礙。

科技創新投入持續加碼。今年前 11 月中國科技支出年增 7.9%，遠超平均成長率，2026 年將進一步增加財政科技投入，重點支持製造業產業鏈升級與新型技術改造試點，強化企業創新主體地位，中國財政部透露，新一批製造業技改城市試辦即將啟動。

會議上也強調「投資於人」理念，育兒補貼制度與免費學前教育推進將延續。中國今年前 11 月社保就業支出成長 8.1%、教育醫療支出增幅均超 4%，顯著高於財政支出平均成長 1.4%。在中國中央提高城鄉居民基礎退休金基礎上，2026 年將持續強化就業增收、醫療保障等兜底功能。

此外，城鄉區域協調、綠色低碳轉型、國際財經合作被列為三大協同任務。