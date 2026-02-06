鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-06 08:30

港股市場回購浪潮持續升溫，網路龍頭企業成為主力。小米上月底宣布 25 億港元回購計畫後，百度周四 (5 日) 亦計畫斥資 50 億美元回購股票，創今年以來港股回購規模新高。此舉被市場解讀為企業在資本寒冬中強化股東回報、抵禦估值下行壓力的策略選擇。

根據 Wind 數據，今年迄今，港股回購總額近 170 億港元，雖較去年同期有所回落，但參與企業數量維持高位，產業龍頭表現特別活躍，騰訊以 63.58 億港元的累計回購金額領跑市場，今年來已完成 10 次操作，累計回購 1020.5 萬股，小米集團緊追在後，18 次回購總金額逼近 30 億港元。

百度的回購計畫引發廣泛關注。根據公告，新方案授權公司在 2028 年底前回購不超過 50 億美元普通股，資金來自充沛的現金儲備。百度稱此舉旨在透過主動回報股東創造長期價值，並將以透明化機制定期執行。

值得關注的是，這已是百度三年內第二次啟動 50 億美元級回購，2023 年同類計畫至今已執行 23 億美元。

黑崎資本首席策略長陳興文分析指出，網路企業已成為港股回購的中流砥柱。

當前全球經濟不確定性加劇，企業透過回購註銷優化資本結構，既能提升 EPS 增強投資人信心，又能建構流動性護城河。

微觀層面來看，充足的現金流使龍頭企業具備持續「輸血」能力，如騰訊依托 5 兆港元市值體量維持高頻回購節奏。

回購對股價的提振效應正在顯現。潮玩企業泡泡瑪特上月連兩天斥資 3.47 億港元回購 190 萬股後，股價觸底反彈超 30%；餐飲品牌九毛九年內 23 次回購 4399 萬港元，推動股價累計上漲逾 20%。

市場觀察人士認為，龍頭公司密集回購釋放出「股價被低估」的強烈訊號，有效緩解了投資人的恐慌情緒。

從策略角度審視，回購已成為企業價值管理的核心工具。陳興文強調，該行為兼具短期維穩與長期佈局雙重價值：一方面透過減少流通股本直接增厚股東權益，另一方面展現管理階層對業務前景的堅定信心，尤其是在產業競爭加劇的背景下，優化資本效率有助於企業集中資源突破技術瓶頸，實現永續發展。

隨著騰訊、百度等巨頭持續加碼，港股回購潮正從單純護盤手段演變為資本運作新典範。