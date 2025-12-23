鉅亨網新聞中心 2025-12-23 15:47

美國聯邦傳播委員會（FCC）22 日宣布，將中國無人機巨頭大疆創新（DJI）以及所有外國製無人機和零組件列入國安風險清單，並禁止新款機型在美銷售。中國外交部對此表示，堅決反對無理打壓中國企業。

美將大疆無人機列入受管制清單 中國外交部發聲。(圖:shutterstock)

FCC 依據白宮跨部會審查結果，認定大疆等中國無人機存在「未經授權監控」與「敏感數據外洩」風險，因此 22 日正式宣布將其列入「受管制清單（Covered List）」。這意味著，大疆未來推出的任何新產品，都無法取得 FCC 認證，將被全面阻止進入美國市場。

大疆創新 23 日在聲明中回應指出，對於 FCC 將所有非美國製造的無人機列入受管制清單的決定表示遺憾。並稱此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放公平競爭的市場原則。

聲明中強調，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證，「我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。」