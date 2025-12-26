鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-26 16:30

中國股市三大指數周五 (26 日) 收盤走高，上證指數(SSEC) 連續第 8 個交易日收紅，周線揚升 1.88%，因中國央行發出穩定、謹慎的支持成長信號。

〈陸股盤後〉商業航太股再度爆發 滬指連8漲 周線收紅1.88%（圖：Shutterstock）

滬指周五收漲 0.1% 至 3963.68 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.54% 至 13603.89 點，創業板指收高 0.14% 至 3243.88 點，滬深兩市成交額人民幣 2.16 兆元，較上一交易日放量 2357 億元。

盤面上，商業航太概念股再度爆發，神劍股份連 7 個交易日漲停作收，中國衛星連 3 天漲停，通宇通訊、隆基機械、上海港灣等 10 逾檔漲停；鋰電池中上游材料方向亦掀漲停潮，天際出現 4 個交易日以來三度亮燈，佛塑科技、豐元股份、永興材料、海科新源、豐元股份漲停。海南自貿概念股也反覆活躍，海南發展 6 個交易日以來五度漲停，海南礦業、海汽集團、洲際油氣、京糧控股等多股漲停。福建概念股也局部拉升，廈門國貿連 3 日亮燈作收。

下跌族群方面，造紙、白酒、算力硬體等族群跌幅居前，其中算力硬體概念表現較弱，長光華芯跌超 11%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1865 檔股票上漲，3406 檔下跌，平盤 186 檔；另據大智慧 VIP，滬深北三市共 105 檔股票漲幅在 9% 以上，7 檔股票跌幅在 9% 以上。

中國央行今年第四季貨幣政策委員會周三 (24 日) 會議釋放謹慎寬鬆訊號，會上重申引導借貸成本維持低位，強調「跨週期」政策導向，避免過度刺激引發結構失衡。值得注意的是，聲明未提及降息或降準，僅承諾運用多元工具，凸顯對大規模寬鬆的審慎態度，與先前中央經濟工作會議提及相關措施形成反差。

中國央行同時強調維持人民幣匯率基本穩定，防範超調風險，並明確將依據國內外情勢動態調整政策力道。謹慎背後是對銀行利潤保護與預留未來政策空間的考量，更注重流動性「質效」而非單純「量增」。

太平洋證券認為，此次跨年行情將以普漲的方式拉開帷幕，且考慮到各大股指期權的波動率仍處於極低的位置，行情後續預計上漲的斜率將趨陡。族群選擇上，科技仍是主線有望獲得超額收益，彈性更大，而貴金屬、有色、化工、鋼鐵、生豬養殖等類股預計將展開一輪期股聯動上行的行情，保險銀行等大金融作為權重穩定器將繼續震蕩上行，大消費類股則隨著政策定位的深化，有望成為新的補漲標的。在熱門概念股的選擇上，海南自貿區是政策重要發力點，預計強勢表現將會延續。