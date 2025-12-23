鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 15:10

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (22 日) 宣布，將禁止新的外國製造無人機進入美國市場，此舉有效阻止了大疆 (DJI) 和道通智能 (Autel) 等中國製無人機在美國的銷售。公告發布於國會要求審查中國無人機公司是否對國家安全構成風險的截止日期 (23 日) 前夕。

FCC 表示，這次審查發現，所有在外國生產的無人機及其關鍵零件，均對美國國家安全和人員安全構成「不可接受的風險」。

‌



FCC 引述了即將到來的重要活動，包括 2026 年世界盃、America250 慶祝活動以及 2028 年洛杉磯夏季奧運會，作為必須解決「犯罪分子、敵對外國行為者和恐怖分子」構成的潛在無人機威脅的原因。

不過，新規只適用於未來的進口與銷售，已售出或正在使用的無人機則不受影響。特定無人機或零件若經五角大廈或國土安全部認定不構成風險，則可獲得豁免。

大疆對 FCC 的決定表示失望，稱其數據安全疑慮「並非基於證據」，反而反映了「保護主義」，這與開放市場原則相悖。儘管大疆強調並未被單獨點名，但執行部門做出決定的依據資訊尚未發布。

美國國內無人機產業則普遍對此表示歡迎。國際無人駕駛車輛系統協會 (AUVSI) 總裁兼執行長 Michael Robbins 表示，美國現在是時候減少對中國的依賴，並建立自己的無人機製造業。

本土製造商 Hylio 執行長 Arthur Erickson 認為，大疆的退出為美國公司帶來了成長空間，並有助於降低農用噴灑無人機的價格。然而，他也對 FCC 將範圍擴大到所有外國製無人機和零件的做法感到「意外」和「瘋狂」。