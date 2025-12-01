鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-29 04:30

據《第一財經》報導，王傳福說，比亞迪自 1998 年招錄應屆大學生開始，至今沒中斷過，近三年更是招錄 5 萬多名應屆大學生，其中碩博佔 70%。

王傳福表示，比亞迪用心培養每一位應屆生，支持優秀人才挑大梁，「我直管的總經理，有一半都是從應屆大學生中成長起來的。」

王傳福邀請青年才俊前來廣東工作，與比亞迪一起深耕南粵大地，成就個人夢想、踐行企業擔當。

作為年末廣東省規模最大規格最高的招聘會，本次招聘會提供超過 6.5 萬個優質崗位，覆蓋從專科到博士的各學歷段畢業生。薪酬方面，半數以上崗位年薪超過人民幣 20 萬元，50 萬 - 100 萬崗位超過 4,500 個，100 萬以上崗位超過 500 個。

廣東省 21 個地市的 1,800 餘家用人單位參與，其中以華為、騰訊 (00700-HK) 、比亞迪為代表的世界 500 強及其子公司超過 30 家，上市公司超過 200 家，央國企超過 250 家，專精特新企業超過 290 家，科研院所超過 50 家，事業單位超過 360 家。

值得一提的是，明年深圳將舉辦 APEC 會議，招聘會特意設置 APEC 招聘專區，聚焦 APEC 經濟體在深外資企業及出海企業，定向邀約人工智慧、高端製造、生物醫藥等 34 家重點產業企業，提供崗位超過 2,000 個，與海歸及在華外籍留學生精準對接。