銅迎2009年來最強漲幅 鋁鋅錫也隨供給疑慮拉漲

鉅亨網編譯余曉惠

工業金屬行情亮麗，銅正邁向 2009 年來最強全年紀錄，鋁鋅錫也都在供給疑慮下攀高。

cover image of news article
銅迎2009年來最強漲幅 鋁鋅錫也隨供給疑慮拉漲 (圖:Shutterstock)

供給短缺、採礦活動中斷、對美國關稅的擔憂，正在推高銅價。銅期貨周三 (24 日) 一度上漲 0.8%，觸及每噸 12156.50 美元，距離周一創下的歷史高點僅差 3 美元。


倫敦金屬交易所 (LME) 的銅期貨今年以來漲幅已達 38%，有望創下 2009 年以來最大年度漲幅。

銅礦巨頭必和必拓 (BHP) 執行長 Mike Henry 認為，這些挑戰將持續到 2026 年，甚至可能更久

今年在多項供給面壓力交織下，LME 六大基本金屬有望全數交出年度上漲的成績，即便工業需求已浮現轉弱跡象，漲勢仍得以延續。

鋁價今年來上漲近 16%，主因中國產量成長放緩，加上全球其他地區能源成本飆升，壓縮供應。鋅價因主要礦場停產而上漲 5%，錫價也在供應受限影響下大漲 48%。

瑞銀 (UBS) 在 11 月下旬的一份報告中表示，金屬的「結構性牛市正在展開」。

瑞銀全球財富管理策略師 Wayne Gordon 和全球外匯及大宗商品主管 Dominic Schnider 說：「銅（和鋁）仍然是我們工業金屬中的首選，也是我們將大宗商品評級從『中性』上調至『有吸引力』的關鍵驅動因素。」


