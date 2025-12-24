鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 19:20

倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價近期已衝破每公噸 1.2 萬美元大關，創下歷史新高，最高達到 12282 美元。這場強勁的漲勢使銅價在 2025 年已上漲近 40%，有望創下自 2009 年以來最大的年度增幅，並對原本就面臨高物價衝擊的消費者帶來另一波經濟壓力。

銅價飆漲是由多種因素共同造成，包括供應吃緊、需求激增以及貿易不確定性。在供應方面，近年來對新礦場的投資不足是根本原因之一。此外，全球今年發生了一系列重大礦場停產事件，包括印尼第二大銅礦發生致命事故、剛果民主共和國的地下洪水以及智利的岩石爆破事件，都限制了全球產量。

‌



貿易壁壘也加劇了供應緊張。美國實施了針對半成品銅產品和某些衍生品的 50% 關稅。由於擔心關稅生效，貿易商紛紛搶先將銅運往美國，這種「搶跑」行為耗盡了全球庫存，進一步推高了國際價格。

然而，由於銅是幾乎所有現代家庭的必需品，從電線、水管到加熱和冷卻系統都離不開它，銅價上漲正加劇房屋、汽車和電器的價格壓力。

其中，房屋重新佈線的成本，估計介於 6000 至 18000 美元，大型房屋更高達 30000 美元，其高價正變得難以承受。承包商也表示，廚房和浴室等裝修項目的報價已經提高。

在汽車領域，電動車 (EVs) 的價格尤其敏感，因為一輛電動車使用的銅量 (通常為 150 至 200 磅) 遠高於傳統燃油車 (約 50 至 55 磅)。此外，冰箱、洗衣機等主要家用電器，也因銅在馬達和線圈中的大量使用而受到影響。

隨著公用事業為支持電動車和再生能源而升級系統，對電網至關重要的銅成本提高，最終也可能反映在電費上。