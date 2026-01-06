鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 19:10

在取得對委內瑞拉的控制後，美國正積極計畫如何開發這片擁有豐富石油資源的國家，但實際操作可能遠比美國總統川普想像中複雜。

川普政府將與三大油企高層舉行關鍵會議！委內瑞拉石油開發重啟能成嗎？(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，消息人士透露，川普政府計畫本週晚些時候，與美國主要石油公司高層會面，討論在美軍驅逐委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，提升該國原油產量的相關計畫。

這些會議對川普政府希望重啟美國石油公司在南美國家業務至關重要。近二十年前，委內瑞拉政府曾接管原由美國主導的能源業務。

然而，這與川普週末的說法相矛盾，川普當時聲稱，在馬杜洛被抓前後，他已經與「所有」美國石油公司舉行了會晤。

消息人士週一（5 日）指出：「到目前為止，這三家公司沒有人就委內瑞拉業務與白宮進行過任何談話，不論是馬杜洛被捕前還是後。」

重建委內瑞拉能源基礎設施挑戰大

即將舉行的會議對政府提升委內瑞拉原油產量與出口的計畫至關重要。委內瑞拉曾是石油輸出國組織（OPEC）成員，擁有全球最大的石油儲量，其原油可由美國專門設計的煉油廠加工提煉。

然而，分析人士指出，要實現這一目標，將需要數年的努力及數十億美元的投資。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「我們所有石油公司都已準備好，願意在委內瑞拉進行大規模投資，重建被非法馬杜洛政權摧毀的石油基礎設施。」

目前尚不清楚參與會議的高層名單，也不確定各公司將分別或集體出席。

埃克森美孚、雪佛龍及康菲石油對置評請求暫未回應。

川普：可能補助油企重建委內瑞拉

此前，川普也告訴《NBC》，為協助重建委內瑞拉能源基礎設施，美國政府可能會補助石油公司。

當被問及政府是否在軍事行動前向任何石油公司進行過簡報時，川普說：「沒有。但我們一直在討論『如果我們這麼做會怎樣？』」

川普說：「石油公司完全知道我們正在考慮採取行動。但我們沒有告訴他們我們正要這麼做。」

至於是否親自與三大油企高層交談，川普在接受《NBC》訪問時表示「還太早」，並補充自己「和每個人都談過」。

根據消息人士，美國能源部長賴特（Chris Wright）預計將於週四（8 日）與三大油企高層會面。

不過，一位石油業高層表示，基於反壟斷法限制了競爭對手之間就投資計劃、時間安排和產量水準進行集體討論，因此各公司不願在白宮主持的集體場合中談論在委內瑞拉的潛在業務。

基礎設施不足與政策不確定性仍是挑戰

美軍上週六（3 日）對委內瑞拉首都發起閃電突襲，深夜逮捕馬杜洛並送往美國面臨毒品恐怖主義指控。

川普預期，主要美國油企將投入數十億美元提升委內瑞拉油產，該國近二十年來因投資不足及制裁，產量僅剩巔峰時期的約三分之一。

然而，業內分析人士稱，基礎設施不足、政治前景不明朗、法律框架及美國長期政策的不確定性，都可能阻礙這一計畫。

《華爾街日報》早前分析也指出，想要吸引外國企業大規模回流委內瑞拉並非易事，因為石油公司高層必須謹慎評估當地局勢的穩定性。

經過二十多年管理不善與制度問題，委內瑞拉的石油產業如今陷入嚴重混亂。

目前雪佛龍是唯一在委內瑞拉油田運營的美國大型石油公司。同時，在委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez）將埃克森美孚和康菲石油計畫國有化之前，這兩家公司在該國也曾有輝煌的歷史。

一位不願透露姓名的石油行業高層表示：「我認為除了雪佛龍之外，不會有其他公司承諾開發這些資源。」

基於查維茲政府接管了康菲石油在委內瑞拉的三個石油項目，該公司一直在尋求數十億美元的賠償；埃克森美孚則在 2007 年退出委內瑞拉後，捲入了與該國長期的仲裁訴訟。

相較之下，雪佛龍每日自委內瑞拉向美國墨西哥灣沿岸出口約 15 萬桶原油。近年來，該公司為了維持在當地的業務，不得不與川普政府謹慎周旋。

多位美國石油業官員及市場分析師表示，對於後馬杜洛時期的委內瑞拉，他們目前更多抱持疑慮，而非確定方案。

雪佛龍前拉美與非洲業務主管 Ali Moshiri 指出：「一個主要阻礙是油價。在現行市場環境下，企業若要投資，究竟該選擇美國二疊紀盆地（北美最大的頁岩油區）還是委內瑞拉？這是一個非常艱難的抉擇。」

儘管市場投資者對美國政府針對委內瑞拉領導層的行動抱持樂觀態度，預期美國公司將獲得接觸委內瑞拉油田的機會，但川普表示美國對委內瑞拉石油的禁運仍全面生效。