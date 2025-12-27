鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-27 11:40

全球汽車鍛造鋁輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 全面啟動轉型升級，在既有汽車鍛造輪圈主力市場外，積極推動「多引擎成長策略」，市場期待即將切入半導體設備零組件領域，本周股價明顯反彈，周漲幅達 17%，回升至 2 個月來高點，巧新表示，已與多家國際半導體設備大廠進入合作開發與驗證階段。

巧新說明，再生鋁使用占比在 40% 基礎上持續提升，藉此進入高附加價值應用領域。

‌



其中，已與多家國際半導體設備大廠進入合作開發與驗證階段，此可歸功於長年累積的鍛造與材料研發能力，可有效切入對精度、穩定度要求極高的高階應用市場，法人樂觀看待，未來若開始生產半導體設備零組件，可挹注強勁的營收新成長動能。

另一方面，在汽車本業中，巧新表示，全球主要客戶的新車型專案皆依計畫推進，尤其全球新車市場於第四季進入庫存調整尾聲，高階性能和電動化車款需求率先回穩。