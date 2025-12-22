汎德永業插旗北高雄半導體聚落 將砸5.7 億元建BMW服務中心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 19:15

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (22) 日召開董事會，通過高雄橋頭 BMW 5S 展示暨服務中心投資案，預計斥資 5.7 億元興建地下一層、地上三層的全新經銷據點，於 2028 年正式完工啟用。

汎德永業將斥資 5.7 億元建置北高雄全新經銷據點。(鉅亨網資料照)

汎德永業說明，高雄橋頭 BMW 5S 展示暨服務中心投資案，基地面積約 1,131 坪、總樓地板面積達 2,763 坪， 2028 年完工啟用後，可望成為北高雄半導體科技產業聚落中的豪華進口車新地標。

汎德永業也指出，今年台灣新車銷售受整體經濟環境和政策不確定性影響，消費者購車態度轉趨審慎，短期市場瀰漫觀望氛圍，不過，仍看好在相關政策方向逐步明朗後，BMW 具備中長期成長潛力，因此，提前布局南台灣豪華車市場。

高雄橋頭 BMW 5S 展示中心將全面導入德國原廠同步的「BMW Retail NEXT」服務標準，規劃新車展示、售後維修服務，並同步設置由原廠嚴格把關的認證中古車中心，提供新車銷售、售後服務到原廠認證中古車的一站式購車與用車體驗。