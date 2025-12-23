資本市場大爆發！半導體領軍2025年台灣IPO籌資額翻倍 首破千億元創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 20:13

2025 年台灣 IPO 市場展現強勁成長動能，全年上市、上櫃企業合計達 70 家，不僅家數較去年增加 5 家，總籌資額更一舉衝破千億大關，達到新台幣 1050.67 億元 。相較於去年的新台幣 575.67 億元，今年籌資額大幅增加新台幣 475 億元，連續兩年刷新歷史紀錄，顯示資本市場動能正持續回溫 。

從全球視野來看，2025 年 IPO 活動普遍回暖，投資者信心顯著回升 。全球共有 1,293 家企業上市，籌資總額達 1,718 億美元，家數與金額分別成長 4.27% 與 39% 。值得注意的是，亞太地區以 43% 的籌資占比成為全球最大資金來源，主要受惠於香港市場強勁復甦及中國企業赴港上市熱潮 。

觀察台灣個別市場表現，上市市場截至 12 月 22 日共有 31 家掛牌，籌資金額達新台幣 845.45 億元，年增率高達 98% 。其中，半導體產業的鴻勁 (6969-TW) 以新台幣 344.69 億元奪下籌資冠軍，占上市總額 40.77%；生技醫療業的禾榮科 (6999-TW) 則以新台幣 108.54 億元居次 。

此外，今年共有 4 家 KY 公司上市，包含中傑 - KY (2947-TW)、寶綠特 - KY (6923-TW)、華勝 - KY (2248-TW) 及意騰 - KY (8249-TW)，合計籌資新台幣 60.25 億元 。

上櫃市場則有 39 家企業掛牌，較去年增加 9 家，籌資額為新台幣 205.22 億元，年增 38.12% 。雖然產業分布以數位雲端業的 7 家為最多，但籌資金額仍由半導體業拔得頭籌，由新應材 (4749-TW) 與印能科技 (6275-TW) 分別籌得新台幣 57.3 億元與 30.79 億元，兩家合計占上櫃籌資額 42.92%，再次突顯半導體為台灣資本市場的核心成長引擎 。

總計 2025 年台灣全體上市櫃企業中，半導體業共有 11 家掛牌，籌資總額達新台幣 475 億元，位居各產業之首 。