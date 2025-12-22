鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-22 17:28

LED 廠泰谷 (3339-TW) 今 (22) 日召開法人說明會，發言人黃書群表示，受惠於營運調整與成本控制效益顯現，泰谷第 3 季毛利率止跌回升至 4.4%，單季虧損大幅收斂至 2143 萬元。泰谷積極由光電本業轉型半導體領域，今年前 3 季半導體營收占比已達 38%，轉型成效逐步浮現。

泰谷轉型效益顯現 拚明年半導體營收超越光電本業。(圖：shutterstock)

展望 2026 年營運表現，黃書群指出，隨著半導體新事業持續發展，明年度整體營收預期將優於今年。在產品組合方面，更有極高機會出現結構性反轉，即半導體事業群的營收貢獻將超越原本的光電事業群，成為公司主要的成長動能。

泰谷將今年定調為重要的轉型年，從單一光電業務正式跨足半導體領域，統計今年前 3 季營收 6.17 億元，年增率達 28%。其中光電部門貢獻約 3.82 億元，占比 62%，新加入的半導體部門貢獻約 2.35 億元，占比 38%，相較去年同期 100% 來自光電營收，結構已明顯多元化。

針對今年毛利率承受壓力，黃書群指出，主要受中美貿易戰影響，部分原物料改由日本與德國進口，加上貴金屬金價上漲導致製造成本增加。此外，二維半導體事業尚處於起步階段，營運未達經濟規模且初期投入成本較高，也稀釋了整體的獲利表現。