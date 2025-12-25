鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 13:02

Alphabet(GOOGL-US) 旗下自動駕駛車公司 Waymo 近日說明，為何其無人計程車在上週六舊金山大規模停電期間，惠出現卡在路口、加劇交通壅塞的情況。

根據《Business Insider》報導，Waymo 發布聲明指出，當路口因停電導致交通號誌熄滅時，其自動駕駛系統的反應「符合原先設計」，會將路口視為四向停車路口來處理；真正的挑戰並非技術失靈，而是停電範圍過大所帶來的規模效應。

Waymo 表示，當自動駕駛車輛遇到失效的交通號誌時，系統「有時會請求進行確認檢查」，以確保在複雜的交通環境中做出最安全的行駛決策。

Waymo 在聲明中指出：「雖然我們在週六成功通過超過 7,000 個因停電而失效的交通號誌，但此次停電事件導致這類確認請求在短時間內高度集中。」

公司補充說，確認請求大量湧入造成系統出現積壓，在部分情況下導致回應延遲，進而讓原本就已承受壓力的城市交通更加壅塞。

社群影片曝光，Waymo 服務一度暫停

停電當天，多段社群媒體影片顯示，數輛 Waymo 無人計程車停滯在舊金山市區的路口與主要幹道。

其中一段在 X 平台流傳的畫面顯示，至少五輛自動駕駛車聚集在同一個路口，迫使其他車輛繞行，對交通造成明顯影響。

此次停電影響約 13 萬名 Pacific Gas & Electric（PG&E）用戶，Waymo 也因此暫停舊金山地區的叫車服務，相關服務隨後已恢復營運。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）週一表示，已針對該起事件「進一步了解具體情況」，評估是否涉及自動駕駛營運與公共安全問題。

強化停電應變與救援協調機制

Waymo 表示，現行策略在較小規模的停電事件中運作良好，但面對大範圍停電，公司正推動全車隊更新，讓自動駕駛系統能取得更明確的停電情境資訊，進而在交通判斷上更加果斷。

Waymo 也指出，當天暫停舊金山服務，是因市府官員要求清空道路，以利第一線救援人員通行。

公司強調，此舉是為避免在復原高峰期進一步加劇交通壅塞，或阻礙緊急車輛行動。

此外，Waymo 還表示，未來除了升級與停電相關的系統判斷能力，也將強化緊急應變流程，並擴大與消防、警察等第一線救援單位的溝通與合作。

自動駕駛版圖擴張，爭議仍待解決

Waymo 於 2018 年在鳳凰城推出無人計程車服務，目前已透過與 Uber (UBER-US) 合作，將自動駕駛業務拓展至奧斯汀、亞特蘭大等城市。

2022 年，Waymo 在舊金山部署自動駕駛車輛，並於去年正式向公眾開放 App 叫車服務。

不過，Waymo 的擴張過程並非一帆風順。今年 5 月，公司因部分車輛撞上鍊條或柵門，召回超過 1,200 輛車的相關軟體。