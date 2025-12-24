鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 18:07

上市建商寶徠 (1805-TW) 今 (24) 日召開法人說明會，寶徠明 (2026) 年預估推案分回總銷將逾 93 億元，其中並以明年第一季與璞園合作推出「北投新洲美段」住宅開發案預估分回總銷量體數大，估逾 23 億元。

在輝達總部確定將設立在台北北士科 T17、T18 基地，並預計在 2026 年春節前完成輝達與北市府的簽約，寶徠與璞園合作也打鐵趁熱，推出「北投新洲美段」住宅開發案北士科左側基地，基地面積達 1485 坪，預計興建地上 22 樓、地下 3 層住宅大樓，總銷售面積 5780 坪，由寶徠出資 50% 比例，同時，預計 2026 年第一季取得建照並推出。

寶徠在台北市松山區「璞園樸園」案，在今年第四季完工交屋。新推案部分，於 2026 年第一季將與璞園合作推出「北投新洲美段」案及「中壢中運段 1 期」案；第二季將推出「林口力行段」案；第三季將推出「中山區永靜公園都更案」及「中壢中運段二期」；第四季將與璞園合作推出「內湖區石潭段都更案」及「華亞高科技園案 - 住宅部分」，預估寶徠 2026 年推案總銷將逾 93 億元。

資料來源：寶徠

寶徠在華亞高科技園開發案預估在先推出住宅部分，由寶徠分回總銷約 8 億元，寶徠在華亞高科技園開發案基地面積達 6033 坪，園區將結合多功能場館、商場、停車場、科技辦公室及智能住宅的特色生活商業園區，由寶徠持股 49%，明年將先推住宅案，預估後續隨開發進度進行還有分回。

寶徠表示，隨著個案陸續完工交屋及新個案進入銷售、開工期，公司營運將步入穩定成長期，後續將以重劃區與都更並重的方式開發新案，以提升營運動能。憑藉著「璞園」與「寶徠」雙品牌優勢，並深化與「春保鎢鋼集團」的合作，預期將可大幅提升地主信心及客戶滿意度，有利開發更多優質建案。