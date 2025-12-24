鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-24 20:12

為響應我國積極推動自然碳匯，協助企業達成淨零排放目標，碳交所今 (24) 日表示，國際碳權交易平台繼植樹造林專案後，首次引入「加強森林經營」(IFM) 類型專案，此亦為碳交所首批來自美國額度核發機構 ACR 之專案，擴大我國自願性碳市場與國際接軌之版圖。

碳交所指出 ACR 成立於 1996 年，早於聯合國清潔發展機制 (CDM)，為全球首個獨立自願性溫室氣體減量註冊單位，並長期擔任加州總量管制與交易計畫之抵換專案註冊機構 (OPR)，於森林與土地利用相關專案具備深厚經驗，在北美森林碳權領域具領導地位。

目前包括國際大廠近年皆積極布局高品質自然為本解決方案，如微軟 (MSFT-US) 於今 (2025) 年 6 月簽署 480 萬噸美國 IFM 碳權採購協議，創下該公司迄今最大規模的自然碳匯採購紀錄；Apple(AAPL-US) 旗下 Restore Fund 則擴大對美國和拉丁美洲自然解方的投資，於 9 月投入保護及復育加州紅杉林的計畫，可見 IFM 專案已成為企業淨零轉型布局的重要策略。

碳交所表示，與植樹造林類型專案 (ARR) 不同，IFM 是在既有的森林基礎上，透過延長輪伐期、減少伐採量等改善作業方式，增加森林碳存量，此次上架之 IFM 專案來自緬因州，當地傳統林業普遍採取皆伐或重度伐採模式，專案透過改變森林經營策略，除具備減量效益，亦達到保護當地潔淨水源、提升生物多樣性之效，符合多項聯合國永續發展目標（SDGs）。

此外因應產業減碳有在地化抵換的趨勢，引進北美當地 IFM 碳權，有助於企業在特定區域進行碳抵換的策略需求，協助產業靈活進行碳管理布局。

在碳權品質方面，碳交所除持續依循環境部之參考指引審查，亦引入衛星遙測技術、美國官方資料庫等，針對專案區域之自然災害風險，包含野火、洪水及病蟲害等面向進行評估，確保專案符合外加性及永久性之要求。