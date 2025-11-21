〈房產〉輝達進駐北士科話題熱 海悅代銷石牌住宅建案「昇樺知玉」公開

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 20:39

國際 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科 T17、T18 的話題仍熱，由海悅 (2348-TW) 代銷的台北市石牌住宅建案「昇樺知玉」在今 (21) 日公開，主要在鎖定迅速銜接北士科 AI 發展、石牌市場百億元 BOO 案的產業未來與便利日常兼得等爲主要訴求。

輝達進駐北士科話題熱，海悅代銷石牌住宅建案「昇樺知玉」正式公開。(鉅亨網記者張欽發攝)

而石牌「昇樺知玉」建案基地達 468 坪，格局規劃採 22-34 坪，開價每坪 117-126 萬元，估算總銷達 30 億元，這也是昇樺建設「昇樺喜閱」、「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」後推出的新建案，昇樺建設谷念勝總經理則透露，另有整合中新北建案要推出。

