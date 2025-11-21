〈房產〉輝達進駐北士科話題熱 海悅代銷石牌住宅建案「昇樺知玉」公開
鉅亨網記者張欽發 台北
國際 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科 T17、T18 的話題仍熱，由海悅 (2348-TW) 代銷的台北市石牌住宅建案「昇樺知玉」在今 (21) 日公開，主要在鎖定迅速銜接北士科 AI 發展、石牌市場百億元 BOO 案的產業未來與便利日常兼得等爲主要訴求。
而石牌「昇樺知玉」建案基地達 468 坪，格局規劃採 22-34 坪，開價每坪 117-126 萬元，估算總銷達 30 億元，這也是昇樺建設「昇樺喜閱」、「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」後推出的新建案，昇樺建設谷念勝總經理則透露，另有整合中新北建案要推出。
昇樺建設總經理谷念勝出身台大土木系、成功大學結構碩士，投入建築工程業至今近 30 年，是有業界少見的土木、結構雙技師資格。攜手自有甲級營造廠「合昱營造」組成專業團隊，從土地開發、設計規劃、施工品質、售後客服全程主導。
- 牽動全球產業鏈與國際市場節奏的關鍵力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台北市公辦都更大力向前推進中 士林區首案「漢皇韶光」開工
- 買房越買越小 1、 2房小宅產品交易占比全面提升
- 1-9月住宅使照核發數逾10萬宅又遇房貸緊縮 延後撥貸恐更難解
- 霸氣包棟買下 法人以2.8億現金打包南高雄整棟12層商辦
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告