〈房產〉輝達進駐北士科話題熱 海悅代銷石牌住宅建案「昇樺知玉」公開

鉅亨網記者張欽發 台北

國際 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科 T17、T18 的話題仍熱，由海悅 (2348-TW) 代銷的台北市石牌住宅建案「昇樺知玉」在今 (21) 日公開，主要在鎖定迅速銜接北士科 AI 發展、石牌市場百億元 BOO 案的產業未來與便利日常兼得等爲主要訴求。

cover image of news article
輝達進駐北士科話題熱，海悅代銷石牌住宅建案「昇樺知玉」正式公開。(鉅亨網記者張欽發攝)

而石牌「昇樺知玉」建案基地達 468 坪，格局規劃採 22-34 坪，開價每坪 117-126 萬元，估算總銷達 30 億元，這也是昇樺建設「昇樺喜閱」、「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」後推出的新建案，昇樺建設谷念勝總經理則透露，另有整合中新北建案要推出。


昇樺建設總經理谷念勝出身台大土木系、成功大學結構碩士，投入建築工程業至今近 30 年，是有業界少見的土木、結構雙技師資格。攜手自有甲級營造廠「合昱營造」組成專業團隊，從土地開發、設計規劃、施工品質、售後客服全程主導。


