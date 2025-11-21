輝達落腳北士科快了！新壽董事會拍板合意解約 將返還T17、T18地上權

輝達 (NVIDIA) ( NVDA-US ) 海外總部將落腳北士科 T17、T18 基地，台新新光金控 ( 2887-TW ) 今 (21) 日傍晚代子公司新壽發布重大訊息，董事會通過與台北市政府合意解約，T17、T18 地上權將返還給北市府，市府則應給付先前支出的相關成本，兩塊土地地上權權利金合計為 新台幣 44.02 億元。

北市府與新光人壽日前已針對北投士林科技園區 T17、T18 地上權案達成合意解約共識，新壽原先提出 44.7 億元分手費，經審查砍了 4000 多萬元，降至 44.3 億元，之後將再專案設定地上權給輝達。