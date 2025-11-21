輝達落腳北士科快了！新壽董事會拍板合意解約 將返還T17、T18地上權
鉅亨網記者陳于晴 台北
輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 海外總部將落腳北士科 T17、T18 基地，台新新光金控 (2887-TW) 今 (21) 日傍晚代子公司新壽發布重大訊息，董事會通過與台北市政府合意解約，T17、T18 地上權將返還給北市府，市府則應給付先前支出的相關成本，兩塊土地地上權權利金合計為新台幣 44.02 億元。
北市府與新光人壽日前已針對北投士林科技園區 T17、T18 地上權案達成合意解約共識，新壽原先提出 44.7 億元分手費，經審查砍了 4000 多萬元，降至 44.3 億元，之後將再專案設定地上權給輝達。
根據公告，新壽於 2021 年 10 月 13 日經台北市政府公開招標程序取得 T17 土地地上權權利金為 28 億元，T18 權利金則為 16.02 億元。
台北市副市長李四川今天受訪時表示，市府與新壽已就解約協議書取得共識，預計下周就會簽訂解約協議書，這件事應該會有好的結果。
