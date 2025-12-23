鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 19:00

知名研究機構 Yardeni Research 大幅上調了黃金價格預期，強調貴金屬市場的強勁漲勢，主要反映的是宏觀和政策上的深切擔憂，而非全球經濟活動出現反彈。

Yardeni大幅上調黃金目標價 預警美過度刺激政策風險(圖:shutterstock)

Yardeni 指出，黃金價格雖然年增約 69%，但漲幅實際上落後於白銀、鉑金和鈀金。由於與製造業活動更密切相關的基本金屬漲幅遠遠較小，這也進一步佐證了工業需求並非此波上漲的主要推動力。

Yardeni 強調，儘管中央銀行並不購買白銀、鉑金或鈀金，但這些金屬的價格也飆升至紀錄高點。因此，公司認為當前的貴金屬價格走勢，可能暗示投資人對於美國明年將實施「過度刺激的貨幣和財政政策組合」感到不安。

在貨幣政策方面，即便聯準會可能在 2026 年初暫停降息，但根據紐約 Fed 的最新公告，聯準會仍承諾將每月購買約 400 億美元的美國國庫券，並持續至 4 月。

而在財政政策上，Yardeni 則關注財政部長貝森特 (Scott Bessent) 提出的潛在計畫。貝森特提到了在 2026 年報稅季，每戶可能獲得 1,000 至 2,000 美元的退稅，以及討論中的關稅股息支票，這些發展恐將擴大聯邦赤字並對債券殖利率造成壓力。

在金價突破每盎司 4,500 美元之後，Yardeni 在此背景下上調了其預測。該機構將 2026 年底的黃金目標價從先前的 5,000 美元，調高至 6,000 美元 (此前的預期目標價為 2025 年底 4,000 美元)。