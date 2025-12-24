鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 14:00

美國證券交易委員會 (SEC) 去年 12 月 18 日正式批准那斯達克交易所提出的上調 IPO 流動性門檻方案，標誌著美國資本市場對上市公司的監管框架發生系統性強化，新規將於 2026 年 1 月 17 日生效，中國企業赴美上市環境面臨質變，赴美融資門檻大幅提升。

SEC 新規呈現「雙軌」特徵：一方面面向所有上市公司，那斯達克資本市場和全球市場的上市標準都被抬高，其中以「淨收入標準」上市的公司最低要求從 500 萬美元躍升至 1500 萬美元，增幅達 200%；以「收入標準」上市的公司最低要求從 800 萬美元提升至 1500 萬美元，增幅 87.5%。此舉旨在從入口端強化上市公司品質與市場穩健性。

‌



另一方面，SEC 啟動專案審查程序，針對特定區域企業 (包括中概股) 的 IPO、反向併購、直接上市等多種方式設限，例如 IPO 或反向併購上市的公眾流通股市值不得低於 2500 萬美元，並完全禁止在那斯達克資本市場透過直接上市方式掛牌。

專家指出，上述新規並非突然轉變，而是對已有執法實務的系統性確認。自去年 9 月以來，那斯達克已暫停 11 家亞洲企業交易，其中 7 家為中概股，原因均涉及「涉嫌市場操縱」。這項集中行動釋放明確訊號，市場公平性與交易合規性正取代上市數量成為更優先的監管目標。

更深遠的影響為，去年 12 月 12 日生效的另一項規則修訂，該規則賦予那斯達克裁量權，即使企業滿足所有書面上市條件，若存在證券可能被操縱的相關因素，交易所仍可拒絕其上市申請，這意味著監管重心從技術性合規轉移到實質風險判斷。

面對顯著趨嚴的監管環境，中概股必須從「最低合規即可」的被動思維轉向「前置、全面、可持續」的深度合規體系建設。中國企業應主動梳理並揭露法律與監管環境，特別是針對規則關注的「所在地風險」，可引入第三方獨立評估以增強資訊透明度。優化股權結構與流動性管理成為當務之急，透過員工持股計畫等方式合理分散股權，確保公眾持股比例與股票流通性具備充分緩衝空間，從源頭降低被認定為易受操縱的風險。

此外，中介機構的篩選標準亦需調整，應選用無不良紀錄、具備成熟經驗的審計、法律及承銷團隊，並清楚界定其合規職責。專業中介機構的價值進一步凸顯，擁有豐富經驗和完整服務鏈的券商、律師事務所和審計機構將能為企業提供更全面的上市解決方案。

新規下，中資企業赴美上市的運作邏輯已發生根本變化。過去相對標準化的流程，如今需要更多專業判斷和客製化解決方案。企業必須更早引進專業顧問，全面評估自身條件與市場要求的匹配度，從股權結構設計、財務資料整理到資訊揭露流程均需事先規劃。

對於不符合新規要求的企業，可能需要考慮其他融資管道，如香港市場或其他國際交易所，而對於符合資格的企業，如何展示其合規性和透明度將成為新挑戰。

分析人士指出，美國資本市場監理趨嚴是全球金融治理深化的縮影。中概股需將合規性和透明度建設融入日常營運的每個環節，才能在滿足美國監管要求的同時，保持企業特色和競爭力。