中東戰火下天天跌！一文讀懂傳統避險工具美債表現為何慘過風險資產？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 12:17

中東戰火持續蔓延之際，傳統避險資產美債的表現卻意外疲弱。數據顯示，就在美股周三 (4 日) 強彈之時，美債仍遭拋售，有「全球資產定價之錨」之稱的 10 年期美債殖利率連 3 日攀升，尾盤上漲 3.65 個基點，報 4.096%。

美伊戰火幾乎終結美債持續數周的漲勢，10 年期殖利率重返 4% 之上，這項變化可能在未來推高企業和消費者的借貸成本。以往在地緣衝突引發股市震盪時，資金往往流入債市避險，但此次美債的避險光環明顯失色。

‌



債市交易員普遍認為，中東衝突推高原油等能源價格，引發通膨擔憂，進而打壓債券價格。

能源價格上漲對投資者的衝擊蓋過避險需求。此前，10 年期美債殖利率曾逼近交易區間底部，並在上月走跌時帶動 30 年期房貸利率降至三年多新低的 6% 以下，如今趨勢逆轉也讓許多投資人失望。

研究機構 CreditSights 的 Zach Griffiths 指出，市場正重新關注通膨的長期影響，而典型的避險資金流特徵已經減弱。

能源價格大漲料將推高通膨，自上周末伊朗遇襲以來，國際原油累計上漲約 12%，創去年 6 月來新高。儘管聯準會 (Fed) 較關注核心通膨率，但重大能源衝擊往往波及廣泛，並可能改變大眾對未來物價的預期，形成自我實現的通膨循環。

受此影響，美債 5 年期與同期通膨保值債券 (TIPS) 利差(損益平衡通膨率)，從 2.46% 上升至 2.5% 以上。

此外，市場對 Fed 今年降息的預期下降，今年降兩次機率已由 79% 降至約 55%。

即便如此，部分投資人仍看好美債。先鋒集團公債主管 John Madziyire 認為，隨著關稅效應消退，通膨緩解，Fed 也許會在今年下半年重啟降息，長債殖利率有望走低。