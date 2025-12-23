鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 12:10

隨著 2025 年進入尾聲，《CNBC》財經節目名嘴克雷默（Jim Cramer）回顧年初提出的關鍵市場問題，檢視影響全年行情的總體經濟與產業趨勢。他指出，理解市場從何而來，才能判斷未來走向。

勞動市場轉弱，為降息鋪路

首先在勞動市場方面，克雷默直言情況已明顯轉弱，失業率自 1 月的 4.0% 攀升至 11 月的 4.6%，下半年就業成長動能減弱，6 月、8 月與 10 月甚至出現就業人數負成長。不過，他也指出，勞動市場降溫為聯準會降息創造空間，成為少數正面因素之一。

川普政策衝擊有限，市場逐步消化

在政治因素方面，克雷默表示，川普政府大規模關稅政策一度導致美股指數急挫，但隨著多項關稅延後或下調，市場很快回穩。他指出，川普主推的重大法案目前尚未對市場產生顯著影響，而史上最長的政府停擺，也未對股市造成長期傷害。克雷默形容，華府隨時充斥高度爭議議題，但多數並未真正左右股市走勢。

消費類股反覆震盪，近期轉趨樂觀

談及非必需消費品產業，克雷默認為市場仍存在分歧。年中一度出現消費動能疲軟跡象，消費者信心表現平平，但近幾週情勢有所改善，多家大型零售商公布優於預期的財報，帶動市場重新青睞消費股。此外，黑色星期五銷售表現熱絡，加上聯準會再次降息，也為該族群注入動能。

AI 推升電力需求，公用事業重返成長

在能源與基礎建設方面，克雷默指出，隨著人工智慧快速發展、資料中心數量激增，電力需求大幅上升，使公用事業股重新進入成長模式。他表示，儘管該類股今年以來已上漲超過 12%，但在 AI 帶動的用電需求支撐下，整體表現仍令他感到安心。

AI 基建交易進化，投資人態度轉趨謹慎

回顧 AI 基礎建設投資熱潮，克雷默形容該領域在今年大部分時間「成長幅度超出所有人想像」。不過，華爾街對大型雲端服務商（hyperscalers）承諾的龐大資本支出開始感到卻步。他認為，市場正進入一個更具鑑別力的新階段，雖然更難找出明確贏家，但長期而言有助於市場健康發展。