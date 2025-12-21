鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 16:40

綜合日本《共同社》等多家日媒報導，日本岡山縣政府於週六（20 日）表示，津山市一處養雞場通報的疑似高致病性禽流感案例，已透過基因檢測確認為陽性。為防堵疫情擴散，場內飼養的約 43 萬隻蛋雞將全面進行撲殺處理。

岡山縣指出，該農場於 19 日上午通報出現多隻雞隻死亡情況，相關單位隨即進行禽流感病毒的初步篩檢，結果顯示 7 隻死亡雞隻呈現陽性反應，隨後啟動進一步檢測與防疫措施。

‌



此外，近期全球多國接連傳出禽流感疫情，美國日前亦通報首起人類感染 H5N5 型禽流感並死亡的案例。

美國通報全球首例人類感染 H5N5 禽流感死亡案例

美國華盛頓州衛生部門發布聲明指出，該州一名感染 H5N5 型禽流感病毒的居民已於 11 月 21 日不治身亡，這也是全球首度確認有人類感染此一禽流感病毒株並導致死亡的案例。

官方說明，死者為一名本身有慢性疾病的高齡人士，檢測結果顯示其感染的是 H5N5 型禽流感病毒。

調查發現，該名患者平時在自家後院飼養多種家禽，衛生單位亦在相關飼養環境中驗出禽流感病毒，研判感染來源可能與接觸家禽、飼養環境或野生鳥類有關。

美國疾病管制與預防中心指出，H5 型禽流感病毒目前已在全球野生鳥類中廣泛流行，並陸續擴散至家禽及乳牛族群。

從過往統計來看，人類感染案例多集中於 H5N1 毒株，而此次出現的 H5N5 型病毒感染人類，屬於前所未見的首例。

柬埔寨金邊今年首度通報禽流感致死病例

柬埔寨衛生部於 11 月 16 日證實，一名居住在首都金邊的 22 歲男子已於 11 月 15 日因感染禽流感不幸身亡。這起事件是金邊今年以來首次出現禽流感導致人類死亡的案例。

柬埔寨衛生部聲明指出，該名患者生前出現發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀，經檢測確認感染 H5N1 型禽流感病毒。

目前相關單位正就感染來源展開調查，並同步追蹤所有疑似病例及與患者有密切接觸的人員。柬埔寨衛生部也提醒民眾提高警覺，避免接觸或食用病死家禽，以降低感染風險。

荷蘭首度證實貓隻感染禽流感致死案例

荷蘭農業、漁業、食品安全與自然大臣維爾斯馬於 12 月 1 日對外表示，該國已確認首起貓隻感染 H5N1 型高致病性禽流感病毒並死亡的案例。

維爾斯馬當天在提交給眾議院的書面說明中指出，瓦赫寧根大學生物獸醫研究所日前通報，在一處山羊養殖場內，一隻幼貓經檢測確定感染 H5N1 禽流感病毒。