在對伊朗正加快重建並擴大其彈道飛彈計畫的憂慮升高之際，多名熟悉內情人士透露，以色列正準備向美國總統川普進行高層簡報，並提出多項可能再次對伊朗發動軍事打擊的行動選項。

以色列或再打伊朗！納坦雅胡擬向川普簡報再度動武選項。

根據《CBS》報導，川普與以色列總理納坦雅胡預計將於本月稍晚在佛羅里達州、川普位於海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人住所會面。

消息人士指出，納坦雅胡預料將在會中向川普強調，伊朗近期擴張彈道飛彈產能的動向，已構成迫切且現實的安全威脅，可能迫使以色列與美國迅速採取軍事行動因應。

多名知情人士與前美國官員也指出，以色列同時密切關注伊朗是否正在重建今年 6 月遭美軍轟炸的核濃縮設施。

不過，在以色列決策圈眼中，伊朗恢復飛彈生產能力，以及修復先前遭摧毀的防空系統，對當前區域安全構成更立即的威脅。

以色列方面預期，納坦雅胡將向川普主張，伊朗的相關行動不僅直接威脅以色列本身，也可能動搖整個中東局勢，進而危及美國在該地區的戰略利益，並因此提出由美方參與或支援新一輪軍事行動的多種方案。

對於外界關注的會面時程，川普週四（18 日）回應媒體詢問時表示，12 月 29 日與納坦雅胡的會談尚未正式敲定，但也坦言納坦雅胡「希望見面」。

另一方面，以色列官員已對外宣布，雙方將於 12 月 29 日進行會談。

回顧局勢發展，今年 6 月，以色列對伊朗多個地區發動大規模空襲，導致區域緊張局勢急速升溫。

作為反制，伊朗隨後對以色列境內多個目標展開數波彈道飛彈與無人機反擊行動。

川普於美東時間 6 月 21 日晚間表示，美軍已「成功攻擊」伊朗位於福爾道、納坦茲與伊斯法罕的三處關鍵核設施，重創其核計畫能力。