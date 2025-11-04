日本爆禽流感撲殺131萬隻雞 雞蛋飆漲變天價奢侈品

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-04 22:34

日本高致病性禽流感疫情提前爆發並迅速擴散，自 10 月中旬以來，已在北海道與本州新潟縣共三處養雞場驗出 H5 型禽流感病毒，對日本家禽產業和消費者物價構成重大衝擊。

日本爆禽流感撲殺131萬隻雞 雞蛋飆漲變「天價奢侈品」。(圖:shutterstock)

本次禽流感疫情較去年同期提早約一週爆發。首起病例於 10 月中旬在北海道白老町養雞場被驗出，導致約 45 萬隻雞隻被撲殺，隨後疫情迅速蔓延。

第二起疫情在 11 月 1 日於北海道惠庭市於爆發，約 23.6 萬隻雞隻已開始進行撲殺處理；新潟縣胎內市則在周二 (4 日）確認驗出陽性，該養雞場約 63 萬隻蛋雞已啟動全面撲殺作業。

截至目前，本次禽流感已導致三地共計超過 131 萬隻雞隻被撲殺，創下本季疫情以來的最高紀錄，顯示日本禽流感防控面臨嚴峻挑戰。

蛋價飆漲逼近史高 成通膨難題

受禽流感疫情影響，加上此前飼料價格上漲和夏季高溫導致的產量減少等因素疊加，日本雞蛋批發價格正急速攀升，逼近歷史紀錄。

據日本大型銷售公司 JA 全農雞蛋數據顯示，東京地區中號雞蛋批發價已達每公斤 325 日元，與 2023 年春季「雞蛋荒」時期創下的歷史最高值每公斤 350 日元僅一步之遙。

業界普遍擔憂，若疫情持續擴散，供應缺口將擴大，雞蛋價格很可能突破歷史新高，使得雞蛋在日本變相成為「高級食材」，並加劇餐飲業的成本壓力。

雞蛋價格的飆升，是日本整體通膨問題的最新寫照。今年以來，日本米價、蔬菜、水果以及肉類和魚類價格均出現大幅上漲，9 月核心通膨率更加速至 2.9%，為個月來的首次上升。