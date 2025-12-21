美元存款利率下滑、人民幣升值：3%高息也難賺匯差！投資者如何管理匯率風險？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 06:00

自 2025 年以來，人民幣對美元的累計升值幅度已超過 3.4%。僅在 12 月中旬，岸上人民幣匯率便一度升至 7.0455，創下階段性新高。市場普遍認為，若人民幣持續升值，將對美元資產的回報造成顯著影響。

美元存款利率下滑、人民幣升值：3%高息也難賺匯差。(圖：Shutterstock)

目前，中國多數銀行的美元存款利率已跌破 3%，例如工商銀行、招商銀行等 1 年期美元存款利率多數維持在 2.8% 左右。

少數銀行如渤海銀行、江蘇銀行仍提供 3% 以上的美元存款利率，部分外資銀行也曾透過促銷活動推出高息短期美元存款。

蘇商銀行特約研究員武澤偉表示：「投資者應保持警覺，一旦出現匯率趨勢反轉的明確訊號，可考慮調整持倉比例或利用金融工具鎖定匯率，將策略重心從『賺取利差』轉向『規避匯兌損失』。」

降息通道中的「高息孤島」：美元存款利率分化明顯

聯準會的貨幣政策不僅是全球經濟的風向標，也直接影響中國美元存款利率的走勢。2025 年，聯準會延續自 2024 年以來的寬鬆基調，全年實施三次降息。

首次降息於 9 月 18 日，利率區間從原本的 4.25% 下調至 4.00%~4.25%；10 月 30 日第二次降息將區間降至 3.75%~4.00%；12 月 11 日第三次降息後，利率最終定格在 3.50%~3.75%。

值得注意的是，此次利率決議出現 9 票贊成、3 票反對的分歧局面，創下 2019 年以來首次有三張異議票的紀錄。

異議主要分為兩派：一派主張採取更激進的 50 個基點降息以應對經濟風險；另一派則擔憂過度寬鬆可能重燃通膨壓力。

在此背景下，中國國內美元存款市場呈現利率下行與少數高息產品並存的局面。

從全年趨勢來看，多家銀行原本年化收益率達「4%」的產品已逐步退場，中國證券報調查顯示，目前大多數銀行美元存款利率已跌破 3%，僅少數銀行仍保留「3 字頭」產品。

然而，部分銀行利用政策傳導的時間差及營銷窗口，仍推出高息產品吸引客戶。

渤海銀行北京某支行理財經理表示：「如果早一個月辦理，我行美元存款利率可達 3.5% 以上。隨著聯準會降息，後續利率仍可能下調。」該行目前 1 年期美元存款年化利率為 3.2%。

銀行產品定價呈現精細化和分層化特徵。例如，南京銀行針對 20 萬美元以上高淨值客戶，1 年期存款利率可達 3.42%；起存額降低至 5 萬美元，利率為 3.3%；小額客戶（3,000~5,000 美元）利率則回落至 2.5%~2.8%。

外資銀行同樣積極布局。渣打銀行為新客戶推出 3 個月期年化利率 3.8% 的專屬產品；匯豐銀行與星展銀行也推出類似利率的短期美元存款。

與此同時，理財子公司亦活躍，例如匯華理財的「財富燈塔穩享」美元固收產品，業績比較基準介於 3.22%~3.52%。

武澤偉表示：「少數銀行保留的 3% 以上高息產品，主要反映其定價相對聯準會降息具有一定滯後性。」他認為，這些產品是政策轉向過程中的短期結構性機會。

2026 年利率下行趨勢明確，匯率影響力提升

市場普遍認為，美元存款利率的下行趨勢已不可逆轉。

北京財富管理行業協會特約研究員楊海平指出：「影響國內商業銀行美元存款利率的最主要因素仍是聯準會的貨幣政策。」

他判斷，目前聯準會降息通道已確立，2026 年降息趨勢可能延續，中國國內銀行美元存款利率將持續下滑。

武澤偉也表示：「展望 2026 年，中國國內美元存款利率下行的趨勢較為明確，節奏上可能呈現前快後緩的特徵。」

市場普遍預期，聯準會在 2026 年可能繼續降息。根據美國銀行全球研究的預測，聯準會或於 6 月與 7 月各再降息 25 個基點，最終將終端利率降至 3.00%~3.25%。

武澤偉指出：「這為國內美元存款利率回落至 2%~2.5% 的區間提供了堅實政策支撐。」

他進一步提醒：「高利率產品能維持多久，取決於各銀行的資產與負債安排；整體而言，這類產品將越來越稀缺。」

換句話說，目前市場上看似吸引人的「3%」以上美元存款，很可能只是降息潮退去前，留下的最後幾個亮眼機會。

進入 2026 年，影響美元理財收益的核心變量將逐步從利率下行轉向匯率波動。

武澤偉分析，儘管聯準會可能持續降息，但節奏和幅度存在巨大分歧（如 2025 年 12 月議息會議出現三張反對票），市場預期亦存在不確定性。

這一觀點點出了美元理財當前的核心矛盾。自 2025 年以來，人民幣對美元累計升值已超過 3.4%，僅在 12 月中旬，岸上人民幣匯率便一度升至 7.0455，創下階段性新高。

投資者策略轉向：從追逐利差到管理匯兌風險

面對利率下行與匯率波動的雙重夾擊，投資者的理財策略正迎來根本性轉變。

武澤偉指出：「對於沒有實際美元需求的投資型投資者而言，核心矛盾已經從追求利差轉向管理匯兌風險。」

具體來看，兩類投資者的策略需明顯分化。對於有留學、海外採購等真實美元支出需求的投資者，可更注重存款的絕對收益與資金可用性，優先選擇利率較高的產品，以鎖定未來支付成本。

在具體配置比例上，他認為普通投資者可參考 10%~15% 的美元資產配置比例。

保守型投資者則可維持或略低於此比例，並以 3~6 個月的短期產品為主，以保持流動性，應對利率與匯率的雙重不確定性。短期產品不僅能降低長期利率下行風險，也為匯率變動提供靈活調整空間。

對於願意承擔更高風險的進取型投資者，可在承擔相應風險的前提下小幅提升配置比例，但必須搭配有效的風險管理工具。

在風險對沖工具選擇上，遠期結售匯等專業工具對普通投資者門檻較高。

武澤偉建議，可以選擇銀行提供的具備匯率風險保障的結構性產品，或採用分批次、逢低換匯的方式平滑成本，而非進行複雜的外匯衍生品操作。