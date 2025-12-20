〈紐約匯市〉美元上漲 日央未釋出未來路徑 日元大幅走貶

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-20 06:15

美元周五 (19 日) 上漲，日前美國通膨數據意外大幅下滑，一度導致美元走弱，但由於美國政府停擺影響數據收集，投資人對數據可靠性存疑，美元跌勢隨後迅速收復。同時，日本央行 (BoJ) 將利率調升至 30 年新高，但未明確說明後續升息方向，日元周五兌美元及其他主要貨幣大幅走貶。

美元周五(19日)上漲(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，報 98.72。

‌



日本央行將政策利率自 0.5% 調升至 0.75%，此舉早已被政策官員充分預告，市場反應「利多出盡」，交易員隨即拋售日元，導致日元兌美元走弱。

在日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 會後記者會後，日元跌勢進一步擴大。植田對未來升息的具體時點與速度仍語焉不詳，僅表示未來進一步緊縮的大門仍敞開。

美元兌日元一度升至 157.67，創下四周新高，並寫下 10 月初以來最大單日漲幅。最新報 157.535 日元，漲幅達 1.23%。

歐元兌日元升至 184.71，創歷史新高；瑞士法郎兌日元亦創新高至 197.23。英鎊兌日元一度上漲 1.36%，觸及 210.96，為 2008 年以來最高。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「大多數貨幣都在盤整，但最顯眼的當然是日元。」

Chandler 補充道，「日本央行如市場預期升息，並表示若經濟表現符合預期將持續升息，但日元卻全面走弱。我認為很多人覺得日本央行的立場不夠鷹派。」

日本央行在聲明中維持其看法，認為基礎通膨將在截至 2027 會計年度的三年預測期後半段，逐步收斂至 2% 的目標水準。央行重申，即便升息後，實質利率仍處於「顯著偏低」水準，並承諾若經濟與通膨發展符合預期，將持續收緊政策。

自日元在 11 月跌破兌美元 155 關卡後，交易員開始評估日本官方是否可能出手干預匯市以支撐日元。

東京當局上一次進場干預是在 2024 年 7 月，當時美元兌日元升至 161.96，為 1980 年代中期以來新高。

日本財務大臣片山皐月 (Satsuki Katayama) 周五警告，若外匯市場出現過度波動，東京將採取適當行動。「我們將對包括投機行為在內的過度波動做出適當回應。」

BBH 全球市場策略主管 Elias Hadad 在投資人報告中指出，「我們會淡化日本央行偏鴿的敘事。就我們看來，日本央行進一步升息的門檻並不高。」

他補充兩大理由：首先，日本央行警告「企業積極調薪行為被中斷的風險偏低」，意味薪資與通膨的基礎壓力可能持續。再者，植田指出政策利率距離中性利率區間下緣仍有一段距離。

歐元走穩

歐盟領袖周五決定，未來兩年將透過借款方式為烏克蘭對抗俄羅斯提供國防資金，而非動用遭凍結的俄羅斯資產，避開以俄羅斯主權資金資助基輔的爭議性方案。

歐元兌美元持穩於 1.1720。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四未提供前瞻指引，並表示所有選項仍在考慮範圍，回擊部分較鷹派委員。歐洲央行如預期將政策利率維持在 2% 不變。

英鎊兌美元來回震盪後回到 1.3388。英國央行 (BoE) 如預期將利率下調至 3.75%，但決策結果比市場預期更為接近，可能限制未來進一步寬鬆的空間。

其他貨幣方面，澳幣兌美元小幅上漲 0.06% 至 0.66175。

紐西蘭幣兌美元下跌 0.23% 至 0.57619。

截至台灣時間周六 (20 日) 約 6:10 價格: