印度股市今年的低迷表現令全球投資人大跌眼鏡。截至 12 月中，印度 SENSEX 30 指數年內僅上漲 1.4%，在全球主要經濟體和新興市場中排名墊底，甚至落後於飽受通膨困擾的阿根廷和土耳其。這跟去年外資瘋狂湧入的盛況形成鮮明對比。

這種戲劇性轉折的直接導火線是盧比的持續暴跌，盧比兌美元匯率上周四 (18 日) 跌破 90 大關，再度刷新史上最低紀錄。

由於印度股市對外資准入實行嚴格的本地貨幣結算制度，投資人在將收益兌換回本幣時面臨巨額匯兌損失。根據摩根士丹利數據，盧比貶值導致 MSCI 印度指數成分股的平均本益比從年初的 28 倍縮水至 22 倍，估值吸引力顯著下降。

更深層的危機為，印度經濟數據的可信度危機。儘管印度官方宣稱今年次季 GDP 年增 8.2%，創六季新高，但 IMF 在最新報告中將印度宏觀經濟數據品質評為「C」級 (第二差)。這種質疑並非空穴來風，印度統計部門將牛糞生產等非正式經濟活動納入 GDP 會計的獨特操作，早已成為國際金融界的笑談。

渣打銀行駐孟買分析師坦言：「當統計數據開始摻雜民俗元素，市場信心難免受到侵蝕。」

地緣政治博弈同樣重創印度股市。隨著美國期中大選臨近，川普政府對印度的貿易政策突然收緊。除威脅對印度鋼鐵加徵關稅外，更對印度持續進口俄羅斯原油的行為公開施壓。

知情人士透露，印度石油公司原本打算上月完成 200 萬桶俄油採購，因美方警告被迫延後。這種大國博弈的餘波，直接導致孟買 SENSEX 指數在 10 月出現單週 4.2% 的跌幅。

外資撤離的趨勢在微觀層面體現得尤為明顯。根據印度商工部數據顯示，2024 財年外國直接投資額暴跌至 3.5 億美元，較前一財年的 430 億美元斷崖式下滑。

曾在印度設廠的某日資電子企業高層透露：「繁瑣的勞工法修正案和反覆無常的環保審查，讓企業營運成本激增 300%。」這種營商環境的變化，使得印度「全球製造業新中心」的願景蒙上陰影。

儘管印度央行 (RBI) 今年六度升息試圖穩定匯率，但 11 月 CPI 年增 6.8% 的數據顯示抗通膨情勢依然嚴峻。

更令人擔憂的是，印度外債規模已達 6200 億美元，短期償債壓力逼近外匯存底的 75%，國際信評機構惠譽日前更將印度主權信用展望調整「負面」，暗示可能下調其 BBB - 的投資等級。

站在全球視角審視，印度股市的困境折射出新興市場面臨的共同難題，亦即當聯準會 (Fed) 維持高利率週期超出預期，脆弱的本幣體系往往會先承壓。