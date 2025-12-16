鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 19:10

瑞銀（UBS）最新發布的年度調查報告，揭示全球億萬富翁最新的投資布局與風險觀點，顯示高資產族群正重新調整全球資金配置方向。

根據《Business Insider》報導，瑞銀今年針對旗下億萬富翁客戶進行調查，內容涵蓋未來 12 個月與未來 5 年的投資地區選擇，以及股票、私募股權等資產配置策略。

調查結果顯示，相較 2024 年，億萬富翁的短期投資信心出現明顯轉向，其中以西歐與中國市場最為突出，成為新的投資焦點。

數據顯示，40% 的受訪者認為未來 12 個月西歐具備投資機會，較去年的 18% 大幅上升；看好中國投資前景的比例，也從去年的 11% 明顯提高至 34%。

亞太地區（不含中國）的投資吸引力同樣上升，有 33% 的受訪者表示看好，較去年增加 8 個百分點。

相較之下，北美地區的投資吸引力明顯下滑。2024 年仍有高達 80% 的受訪者看好北美市場，但在 2025 年的調查中，該比例已降至 63%。

瑞銀指出，億萬富翁投資情緒的轉變，主要來自對潛在風險的高度關注。其中，「關稅」被視為未來 12 個月最可能衝擊市場環境的關鍵因素，高達 66% 的受訪者點名此項風險。

其他主要風險還包括重大地緣政治衝突（63%）、政策不確定性（59%），以及通膨升高（44%）。

一名瑞銀歐洲客戶在報告中指出，儘管北美市場依然具備深度與創新優勢，但已不再是首選的投資地區。他認為，地理上的高度集中會放大投資風險，因此更具吸引力的策略在於全球多元分散布局。

該名投資人也表示，面對市場波動與通膨壓力，實體資產與具備抗風險特性的配置更具吸引力。

他還指出，在目前的經濟循環下，股票相較債券仍有投資價值，但策略重點應放在穩定性與長期韌性，而非短線操作。

不過，報告也指出，雖然短期投資展望較去年出現變化，但億萬富翁對未來五年的整體投資看法，在多數地區仍大致與 2024 年相同。

在資產配置方面，報告揭示億萬富翁未來計畫投入資金的具體類別。其中，私募股權而非公開市場股票，成為未來 12 個月最受青睞的投資標的，有 49% 的受訪者表示，將資金投入直接私募股權投資。

其次最常見的投資去向為避險基金與成熟市場的公開股票，兩者皆獲得 43% 的支持；新興市場公開股票（37%）與私募股權基金（35%）則緊追在後。

值得注意的是，雖然私募股權仍是億萬富豪重要的投資方向之一，但受訪者同時也更傾向於先撤出私募股權的資金，而不是賣出公開上市的股票。