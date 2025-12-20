鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 13:30

Business Insider 取得的內部備忘錄顯示，Google(GOOGL-US) 已建議部分持有簽證員工暫時不要離開美國，原因是川普政府新的社群媒體審查要求，導致使館處理簽證的時間比平時長。

簽證審查延宕數月 川普新規下傳 Google 建議員工暫勿出境美國 (圖:Shutterstock)

根據 Business Insider 審閱的備忘錄副本，Google 外部律師事務所 BAL Immigration Law 於周四發送電子郵件，建議需要簽證蓋章以重新入境的員工暫時不要離境。

備忘錄寫道：「請注意，部分美國大使館和領事館簽證蓋章預約出現重大延遲，目前報告延遲時間最長可達 12 個月。」因此該事務所建議員工避免出境，以免「面臨在美國境外逗留過久的風險」。

美國已實施新的社群媒體審查要求，對象包括 H-1B 簽證持有者及其家屬，以及學生和交流訪客。

美國國務院發言人周五 (19 日) 告表示，國務院正在對簽證申請人進行「線上社群媒體審查」。國務院表示，隨著情況變化，可能會調整預約時間，申請人也可以根據具體情況申請加急名額。

國務院發言人補充說：「過去的重點可能是快速處理案件、縮短等待時間，但包括印度在內，我們在全球的大使館和領事館現在優先徹底審查每一個簽證案例。」

根據移民律師事務所 Reddy Neumann Brown PC，愛爾蘭和越南的簽證預約也被推遲。

Google 律師在備忘錄中表示，簽證延誤影響 H-1B、H-4、F、J 和 M 類簽證。該建議未說明已在國外、且預約被推遲的簽證持有人應如何處理。

川普政府對新 H-1B 簽證徵收 10 萬美元費用之後，美國企業界紛紛提出旅行提醒。

H-1B 簽證通常有效期可達三年，且可延長。如果需要新的 H-1B 簽證蓋章，通常必須在本國或合法居住國的美國大使館或領事館申請。

專長在就業及家庭移民領域的律師 Jason Finkelman 表示，一般而言，持有效簽證且未受入境限制的外國人，出國後應能順利返回美國。

然而，加強審查可能讓本來例行的出國行程變得複雜。如果 H-1B 員工出國辦理簽證蓋章，而領事預約被取消或延遲，他們在簽證核發下來之前，可能都會被迫滯留海外。

Finkelman 建議客戶：「如果目前旅行非必要，最好留在美國。」