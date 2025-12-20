鉅亨網新聞中心 2025-12-20 15:30

隨著量子運算技術加速發展，其對既有加密體系可能帶來的衝擊逐漸浮上檯面，也成為加密貨幣市場，尤其是比特幣社群無法忽視的長期議題。Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 近日與微策略 (MSTR-US) 聯合創始人 Michael Saylor 展開深入對談，聚焦量子運算對比特幣網路安全與未來演進的潛在影響。

微策略創始人：量子運算不會摧毀比特幣、或成為比特幣網路進化重要轉捩點。(圖：Shutterstock)

不久前，Michael Saylor 曾在 X 平台提出「Bitcoin Quantum Leap」觀點，強調量子運算並不必然導致比特幣崩潰，反而可能成為推動比特幣網路進化的重要轉捩點。

‌



在與 Alex Thorn 的對話中，Saylor 指出，量子威脅的本質並非單純的密碼學問題，而是一場關於共識形成、系統協調與誘因設計的考驗。

Saylor 進一步指出，真正可能引發關鍵轉折的力量，來自政府與大型機構的行動。

當美國政府要求國防系統與關鍵基礎設施全面升級至抗量子加密標準時，相關政策訊號將迅速擴散至金融體系與科技產業，形成明確且一致的行動共識。

在此背景下，主流科技平台勢必推動抗量子加密標準的普及，並設定清楚的升級時程與認證要求。

Saylor 認為，比特幣屆時面臨的將是一項軟體層級的調整，而非結構性或系統性危機。

在這樣的選擇結構下，理性行為本身就足以推動整體網路完成協調。

Saylor 表示，比特幣本質上是一套運行於軟體之上的系統，引入抗量子加密函式庫只是時間早晚的問題，而相關技術極可能與作業系統及企業級基礎設施所採用的方案保持一致，有助於降低整體轉換與升級成本。

Saylor 認為，能順利完成遷移與重新加密的比特幣，將繼續在市場中流通；相反地，因私鑰遺失或持有人去世而無法完成遷移的比特幣，則將永久停留在舊體系中。

這一過程不僅能顯著提升比特幣網路的安全性，也將在實際層面壓縮可用供應。

Saylor 指出，這將是市場首次系統性地區分「可恢復」與「不可恢復」的比特幣，並重新評估真正具備流動性的供應規模。

針對外界質疑去中心化是否會阻礙升級進程，Saylor 則回應道，分散並不等同於混亂。在明確的誘因設計與外部壓力之下，即便是去中心化系統，同樣具備形成共識並推動集體行動的能力。