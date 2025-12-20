微策略創始人：量子運算不會摧毀比特幣、或成為比特幣網路進化重要轉捩點
鉅亨網新聞中心
隨著量子運算技術加速發展，其對既有加密體系可能帶來的衝擊逐漸浮上檯面，也成為加密貨幣市場，尤其是比特幣社群無法忽視的長期議題。Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 近日與微策略 (MSTR-US) 聯合創始人 Michael Saylor 展開深入對談，聚焦量子運算對比特幣網路安全與未來演進的潛在影響。
不久前，Michael Saylor 曾在 X 平台提出「Bitcoin Quantum Leap」觀點，強調量子運算並不必然導致比特幣崩潰，反而可能成為推動比特幣網路進化的重要轉捩點。
在他看來，透過必要的技術升級，比特幣不僅能提升整體安全層級，也可能重新塑造其實際流通與供應結構。
在與 Alex Thorn 的對話中，Saylor 指出，量子威脅的本質並非單純的密碼學問題，而是一場關於共識形成、系統協調與誘因設計的考驗。
他認為，一旦量子運算風險被主流社會與大型機構廣泛認知，全面性的系統升級將成為不可避免的趨勢，比特幣也不會例外。
Saylor 進一步指出，真正可能引發關鍵轉折的力量，來自政府與大型機構的行動。
當美國政府要求國防系統與關鍵基礎設施全面升級至抗量子加密標準時，相關政策訊號將迅速擴散至金融體系與科技產業，形成明確且一致的行動共識。
在此背景下，主流科技平台勢必推動抗量子加密標準的普及，並設定清楚的升級時程與認證要求。
Saylor 認為，比特幣屆時面臨的將是一項軟體層級的調整，而非結構性或系統性危機。
他也指出，市場中的誘因機制將成為促成共識的核心動力。對比特幣持有者而言，完成升級意味著能持續掌控與使用資產；若選擇不升級，則可能喪失使用權。
在這樣的選擇結構下，理性行為本身就足以推動整體網路完成協調。
Saylor 表示，比特幣本質上是一套運行於軟體之上的系統，引入抗量子加密函式庫只是時間早晚的問題，而相關技術極可能與作業系統及企業級基礎設施所採用的方案保持一致，有助於降低整體轉換與升級成本。
市場真正高度關注的焦點，則在於升級完成後對比特幣供應結構所帶來的影響。
Saylor 認為，能順利完成遷移與重新加密的比特幣，將繼續在市場中流通；相反地，因私鑰遺失或持有人去世而無法完成遷移的比特幣，則將永久停留在舊體系中。
這一過程不僅能顯著提升比特幣網路的安全性，也將在實際層面壓縮可用供應。
Saylor 指出，這將是市場首次系統性地區分「可恢復」與「不可恢復」的比特幣，並重新評估真正具備流動性的供應規模。
在他看來，凡是仍掌握私鑰、且希望保有資產控制權的持有者，都會選擇完成重新加密；無法完成這一程序的比特幣，則會自然退出市場機制。
針對外界質疑去中心化是否會阻礙升級進程，Saylor 則回應道，分散並不等同於混亂。在明確的誘因設計與外部壓力之下，即便是去中心化系統，同樣具備形成共識並推動集體行動的能力。
他也坦言，相較由銀行或大型機構主導的技術遷移，比特幣的升級節奏可能相對緩慢。由於其全球化與無需許可的特性，整個過程可能歷時一年甚至更久，但整體方向並不存在根本性不確定性。
綜合來看，Saylor 認為，量子運算並非比特幣或加密貨幣的終結者，反而可能成為重新定義安全性與稀缺性的關鍵催化劑，其長期影響，最終將反映在市場對比特幣價值的重新定價之中。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 英特爾前CEO格爾辛格：量子運算將戳破AI泡沫、GPU時代恐走向終點
- 比特幣價格預測〡BTC遭遇本週期最嚴重超賣：暴漲前夕的2大沙盤推演！
- 比特幣行情分析〡關鍵時刻50週均線保衛戰 多空分水嶺波動加劇
- 蜜月期要結束了？美國加密產業已開始擔心明年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇