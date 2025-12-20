鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-20 11:24

《路透》引述消息人士報導，日本軟銀集團 (SoftBank Group) 正加快腳步，力拚在年底前完成對 OpenAI 高達 225 億美元的注資承諾，並透過多種籌資方式募資，包括出售部分投資資產，以及可能動用以旗下晶片公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 持股作為擔保、尚未動用的保證金貸款。

這項對 OpenAI「全押 (All in)」賭注，是軟銀創辦人兼執行長孫正義 (Masayoshi Son) 迄今規模最大投資之一。他希望藉此強化軟銀在人工智慧 (AI) 競賽中的地位。為了籌措資金，孫正義已出售軟銀持有的 58 億美元輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 全部持股、出清 48 億美元 T-Mobile US(TMUS-US) 持股，並大幅裁員。

‌



兩名消息人士表示，孫正義已讓軟銀旗下願景基金 (Vision Fund) 暫緩大部分投資案，任何超過 5,000 萬美元的交易都必須由他親自核准。

軟銀也正推動旗下行動支付公司 PayPay 上市。這項 IPO 原本預計本月登場，但因美國政府歷時 43 天的停擺而延後。據一名直接知情人士與另一名熟悉內情者透露，PayPay 的上市案可能募資超過 200 億美元，目前預計明年第一季進行。

此外，消息指出，軟銀也計劃變現部分滴滴出行持股。滴滴是中國最大叫車平台，在 2021 年遭監管打壓後自美國下市，目前正籌備於香港掛牌。兩名消息人士也表示，願景基金的投資團隊已被要求將重心轉向 OpenAI 投資案。

軟銀為籌措資金而四處奔走，也反映出即便是全球最大型的併購玩家，在籌資興建價值數千億美元的 AI 資料中心計畫時，同樣面臨壓力。

消息人士指出，OpenAI 尚未收到剩餘款項，但依合約規定，預期將於 2025 年底前進帳。

孫正義有充分理由動用多元融資工具來履行承諾。軟銀今年 4 月以 3,000 億美元估值投資 OpenAI。自那之後，OpenAI 的估值大幅攀升，並正與包括亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 在內的投資人洽談，消息指出，估值可能躍升至近 9,000 億美元，這將使軟銀在交易完成後產生可觀的帳面收益。

軟銀的重要資金來源之一，是以 Arm 持股作為擔保的保證金貸款。軟銀近期已將該額度 增加 65 億美元，使總未動用額度達 115 億美元。Arm 股價自 IPO 以來已上漲三倍，也為軟銀提供更大的借款空間。

截至 9 月 30 日，軟銀母公司帳上現金約 4.2 兆日元。該集團仍持有 T-Mobile US 約 4% 股份，為該公司第二大股東，依 LSEG 數據，該持股於 9 月底價值約 110 億美元。