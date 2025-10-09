川普10萬美元H-1B簽證費用引爭議？黃仁勳：我家當年根本掏不出這筆錢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-09 10:37

輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

今年 9 月，川普宣布，將企業為 H-1B 簽證（一種授予具備專業技能的外國專業人士的臨時工作簽證）申請人支付的費用提高至 10 萬美元，此前費用通常為數千美元。

此事引發了美國科技圈不小騷動，因為該行業對外國人才依賴程度很高，對於 H-1B 簽證非常關注。

美國公民及移民服務局的數據顯示，目前美國每年發放的新 H-1B 簽證數量上限為 8.5 萬份，獲得 H1-B 簽證最多的公司，分別是亞馬遜、塔塔咨詢服務有限公司、微軟、Meta 和蘋果。

其中亞馬遜在 2025 年度為超過 1 萬名申請者提供 H-1B 簽證。微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 、蘋果 (AAPL-US) 和 Google 的 H-1B 獲批人數也都超過 4,000 人。

據美國財經媒體《CNBC》報導，黃仁勳周三表示：「我家根本拿不出 10 萬美元，所以家人能夠來到這裡的機會…… 也就不可能實現了。」

黃仁勳出生於台灣台南市，9 歲時他和哥哥一起移民到美國。大約兩年後，父母也來美國與他們團聚。

「移民是美國夢的基石。」黃仁勳說道：「這個理想就是任何人來到美國後，通過努力工作和一定的天賦，都能夠為自己創造更美好的未來。」

黃仁勳證實，目前輝達為 1,400 個 H-1B 簽證人才提供資助，該公司將繼續承擔移民員工的 H-1B 費用。他希望看到相關政策有一些改進。