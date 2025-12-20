鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-20 04:41

美國 12 月消費者信心指數升至 52.9，升幅不如預期，較去年同期大跌近 30%。不過通膨預期降至近 1 年新低，消費者預期未來 1 年物價年增率 4.2%。

根據密西根大學周五 (19 日) 公布的數據，12 月消費者信心指數終值從 11 月的 51.0 升至 52.9，低於市場預估的 53.5。

密西根大學消費者研究中心主任 Joanne Hsu 表示，儘管年底出現一些改善跡象，但信心指數仍比去年 12 月低近 30%，荷包問題持續主導消費者對經濟的看法。

現況指數跌至歷史新低 50.4，預期指數則升至 4 個月高點。消費者對大宗商品的購買意願降至歷史最低。

就業市場疲弱拖累信心

高昂的生活成本和對就業市場的焦慮，讓消費者信心維持在接近歷史低點。對個人財務的擔憂，對原本還算穩健的家庭支出前景構成風險。

11 月新增就業成長依然疲弱，失業率升至 4 年高點 4.6%。經濟學家預期明年就業成長將維持低迷，失業率也不會明顯改善，這些都可能持續打壓消費者信心。

為了防範就業市場惡化，聯準會本月稍早連續第 3 次降息。不過決策官員對明年利率走向看法分歧，試圖在支持就業市場與抑制通膨之間取得平衡。

通膨預期降至近 1 年低點

密西根調查顯示，勞動市場預期本月略有改善，但 Hsu 表示，仍有近 3 分之 2 的受訪者預期未來 1 年失業率會繼續上升。