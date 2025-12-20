德拉瓦州最高法院翻案 恢復馬斯克560億美元薪酬案 象徵性賠1美元

鉅亨網編譯許家華 2025-12-20 06:47

美國德拉瓦州最高法院週五裁定，特斯拉執行長馬斯克 2018 年的薪酬方案必須恢復，推翻先前下級法院撤銷該方案的判決。

（圖：REUTERS/TPG）

該薪酬方案在歸屬時價值約 560 億美元，為美國企業史上規模最大的高階主管薪酬案之一。最高法院在判決書中指出，撤銷整個薪酬方案屬於過度補救，並裁定僅象徵性給予 1 美元名目損害賠償。

德拉瓦州最高法院表示，下級的衡平法院在處理此案時，未給特斯拉機會說明何種薪酬安排才屬合理，因此直接撤銷薪酬方案的做法過於嚴厲。這項裁決幾乎為歷時多年的「Tornetta 訴馬斯克案」畫下句點。

馬斯克 2018 年的執行長薪酬方案由 12 個與營運與市值目標掛鉤的股票選擇權組成，在提出時前所未見。該方案通過後，隨著特斯拉 (TSLA-US) 市值大幅攀升，馬斯克一度成為全球首富。

該案源於股東理查德．托內塔（Richard J. Tornetta）於 2018 年提起的衍生訴訟，指控馬斯克與特斯拉董事會違反受託責任。今年 1 月，專責處理商業案件的德拉瓦州衡平法院裁定，該薪酬方案授予程序不當，並下令撤銷。

當時主審法官麥考密克（Kathaleen McCormick）在判決中認定，馬斯克「實質控制特斯拉」，且董事會在批准 2018 年薪酬方案的過程「存在嚴重瑕疵」，包括未在請求股東表決前，充分揭露所有重大且必要的資訊。

在衡平法院作出不利裁定後，馬斯克將特斯拉的註冊地自德拉瓦州遷出，並在其社群平台 X（前身為推特）上多次公開點名批評麥考密克法官，呼籲其他企業家避免在德拉瓦州註冊成立公司。特斯拉也於 2024 年再次召開股東會，試圖透過第二次表決「追認」該 2018 年薪酬方案。