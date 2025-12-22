農產品價格回穩 黃豆由兩個月低點小幅回升 小麥見逢低買盤
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
芝加哥大宗商品市場周一 (22 日) 多數上揚，黃豆在近期下跌後小幅回升，而小麥則因逢低買盤延續漲勢。
黃豆市場回穩：關注中國需求
芝加哥期貨交易所 (CBOT) 交易最活躍的黃豆合約上漲 0.1%，報每蒲式耳 10.50-1/2 美元。此前，黃豆價格在上周五曾觸及自 10 月 27 日以來的最低點。市場對黃豆價格的主要壓力，來自於最大進口國中國的需求不確定性。
在美中貿易休戰協定下，中國承諾購買 1200 萬公噸美國黃豆，但市場對其履約時間表仍感不確定。交易員持續關注中國是否會繼續履行購買美國黃豆的承諾。儘管如此，自 10 月貿易休戰以來，中國已加大了美國貨物的採購，交易商稱採購量已超過 700 萬公噸。美國農業部 (USDA) 上周五也報告了出口商向中國出售了 134,000 公噸美國黃豆。
然而，由於市場擔憂與華盛頓的貿易戰可能拖延，中國在 11 月連續第 3 個月沒有從美國進口黃豆，轉而購買南美供應。
小麥上揚：地緣政治風險與全球供應拉鋸
小麥則上漲 0.3%，報每蒲式耳 5.11 美元。小麥期貨延續漲勢，主要受到逢低買盤的支持。交易員持續關注俄羅斯與烏克蘭戰爭的最新進展，因為這對黑海穀物供應構成關鍵風險因素。這兩個主要出口國之間不斷升級的緊張局勢，威脅到全球穀物供應和貿易流動可能遭到中斷。
儘管地緣政治風險提供上行動力，但充足的全球供應可能會限制小麥的漲幅。阿根廷和澳洲大規模的小麥收成，正將新供應傾注到全球市場，抑制價格。此外，主要出口國俄羅斯官員預計明年將迎來 9000 萬公噸的豐收，使得來年的收成前景看好。
其他市場與倉位數據
在交易員倉位方面，數據顯示，截至 12 月 9 日當周，包括避險基金在內的非商業交易員，增加了他們在 CBOT 小麥期貨中的淨空頭部位，同時減少了黃豆的淨多頭部位。此外，玉米上漲 0.2%，報每蒲式耳 4.44-1/2 美元，並受到強勁的美國出口支持。烏克蘭經濟部上周五表示，截至 12 月 18 日，農民已從 93.5% 的播種面積收穫了約 5660 萬公噸糧食。
