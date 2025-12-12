鉅亨網編輯林羿君 2025-12-12 09:39

美國總統川普簽署一項行政命令，旨在阻止各州自行制定人工智慧（AI）相關規範，此舉形同送給科技產業領袖一項政策大禮。這些業者長期主張，AI 監管應由聯邦層級統一規範，而非由地方政府各自為政。

不能被中國追上！川普命令全美AI一套規則 收回各州監管權。(圖:shutterstock)

川普表示，這項措施對於扶植新興科技發展至關重要，也能避免各州法規「各唱各的調」，因為產業界擔憂，零散且不一致的州級規定將拖累 AI 的成長。

川普 11 日在白宮橢圓形辦公室的活動中表示：「當需要核准時，就必須有一個中央的核准來源，一切都要回到同一個窗口，不可能同時跑去加州、紐約，還有其他各種地方。」

出席簽署儀式的美國財政部長貝森特對記者表示：「這是一場對上中國的『過關或淘汰』之戰。我們現在領先，就必須維持這個優勢。」

儘管該行政命令的全文尚未立即公布，白宮幕僚長祕書威爾 · 沙夫（Will Scharf）表示，這項措施旨在「確保 AI 能在全國單一的監管架構下運作，而不是受制於可能重創產業的州級法規」。

彭博政府（Bloomberg Government）上月取得的一份行政命令草案顯示，該命令可能授權美國司法部，針對被認定違憲的 AI 州級法規向各州提告，並威脅對被視為過於繁瑣或限制過嚴的州法規，祭出削減聯邦補助款的手段。

這項指令由白宮 AI 事務負責人、「AI 沙皇」薩克斯（David Sacks）主導，代表著數月來 AI 產業密集遊說的結果，參與者包括 OpenAI、Alphabet 旗下的 Google，以及創投巨頭安德里森 · 霍羅維茲（Andreessen Horowitz）。包括輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在內的多位科技業高層曾警告，美國各州陸續出現的 AI 法規，恐讓仍在起步階段的產業不堪負荷，並可能削弱美國在 AI 領域與中國競爭的實力。

川普指出，如果沒有單一的核准或否決來源，這件事是不可能成功的。他還稱，「坦白說，你可以否決，但也只能有一個來源，不可能同時向 50 個不同的單位申請。」

這項行政命令是川普重返白宮後，為扶植 AI 產業所採取的一連串行動中最新的一步，相關措施還包括鬆綁基礎建設限制，以及擴大能源供應，以因應高耗電的資料中心需求。他也積極推動美國科技對外輸出，其中包括同意沙烏地阿拉伯為其國營 AI 計畫採購先進晶片。

白宮之所以轉而以行政命令推動，主因是川普政府官員與共和黨國會議員，本月稍早未能在一項必須通過的國防法案中，納入類似、可優先於各州 AI 法規的立法內容。此外，一項暫停州級 AI 法規的類似提案，也已於 7 月在美國參議院以 99 比 1 的壓倒性票數遭到否決。

隨著人工智慧愈來愈深度融入日常生活，開始承擔評估求職履歷、辨識刑事嫌犯、處理醫療理賠，甚至生成幾可亂真的影像與影音等任務，州級立法者也愈發積極，希望替這項技術訂出基本的「交通規則」。然而，川普的行政命令將使這些努力更加複雜，任何州一旦通過相關立法，都可能與川普政府產生正面衝突。

多數科技公司向來反對州級監管行動，尤其是在加州與紐約，相關提案試圖要求企業為聊天機器人等 AI 產品所造成的傷害負起責任。川普及其盟友則大力宣傳 AI 熱潮對美國經濟的正面效益，但這股浪潮同時也帶來政治挑戰，包括選民擔憂資料中心推高電價，以及害怕這項技術將引發失業潮。