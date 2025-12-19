鉅亨網編輯林羿君 2025-12-19 16:10

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%、核心通膨更降至 2021 年初以來最低水準，雙雙低於市場預期，這份報告看起來非常令人鼓舞，但華爾街警告，現在就為此過於樂觀還為時過早。

美國11月CPI好得讓人驚喜？華爾街警告恐是國王的新衣。(圖:shutterstock)

這份通膨報告週四發布後，立即在金融市場引起反響，連白宮國家經濟委員會主任哈賽特都驚呼這份報告「好得令人震驚」，交易員紛紛加重對美聯準會明年降息的預期押注。

然而，與官方和市場的樂觀情緒形成鮮明對比的是，美國多位知名經濟學家卻對這份看似完美的報告保持高度警惕，甚至警告其可能只是「國王的新衣」。

認為，由於政府停擺，這份報告中並未包含 10 月份的數據，因此無法進行關鍵的月度對比，導致許多產品類別的價格波動情況難以合理解釋，數據的可靠性大打折扣。

主要的質疑聲浪集中在佔據指數約 3 分之 1 權重的住房成本上。美國海軍聯邦信用合作社首席經濟學家希瑟 · 朗直言不諱地指出，難以對這些數據給予重視，特別提到通膨意外放緩的一個關鍵原因是租金成本大幅下降，但這與私營部門的數據嚴重不符，無法通過合理性檢驗。

哈佛大學經濟學家傑森 · 弗曼更是在社群媒體上發文，質疑美國勞工統計局在住房成本的計算上犯了重大的判斷錯誤，可能錯誤地將 10 月份的住房成本假設為零，從而導致整體的通膨數據被低估。

弗曼強調，即使剔除房屋數據的影響，通膨情況仍會有所緩和，但幅度絕不會如此之大。

除了數據收集不完整和住房成本計算的爭議外，Pantheon Macroeconomics 首席美國經濟學家薩姆 · 湯姆斯也提出，由於 CPI 數據收集工作是在政府停擺結束後於 11 月中旬才重新開始，這份報告很可能納入了「黑色星期五」折扣期間的大量商品報價，而今年的折扣力度高於往年，這也是導致通膨數據偏低的潛在因素。

儘管汽油價格持續穩定下降確實為整體通膨數據的降低提供了一個真實的驅動因素，但面對諸多數據上的疑問，經濟學家普遍呼籲謹慎看待 11 月的結果。他們認為，真正的關鍵在於即將於明年 1 月 13 日公佈的 12 月數據。