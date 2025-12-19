鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (18 日) 下跌，美國消費者物價指數 (CPI) 比預期疲軟，削弱了黃金作為通膨避險工具的吸引力，不過跌幅因 11 月失業率上揚而受到抑制。
City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「現在通膨下降的速度明顯比預期快，這降低了購買通膨保險的吸引力。黃金一直是主要的通膨避險工具，因此在 CPI 報告公布後，黃金走勢疲軟有一定的道理。」
美國周四公布，11 月美國 CPI 年增 2.7%，低於經濟學家所估的 3.1%。數據公布後，聯邦基金利率期貨市場認為美國聯準會 (Fed) 在 1 月會議上降息的機率略有上升。
Razaqzada 補充說：「值得記住的是，這些年來黃金如此大幅上漲，部分原因是高通膨侵蝕了法定貨幣的價值。」
黃金本身不孳息，通常在低利率環境下表現良好，且被視為規避通膨的工具。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「黃金的趨勢仍然非常正向，預料最終會向上突破當前趨勢。我的上行目標是 4515.63 美元，5000 美元也仍然是一個有效的目標。」
白金價格正受到中國強勁需求的推動。
