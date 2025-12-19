鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 06:29

黃金周四 (18 日) 下跌，美國消費者物價指數 (CPI) 比預期疲軟，削弱了黃金作為通膨避險工具的吸引力，不過跌幅因 11 月失業率上揚而受到抑制。

黃金現貨價下跌 0.2%，報每盎司 4330.39 美元，黃金在 10 月 20 日漲到 4381.21 美元的歷史新高之後，一直在這個價位附近徘徊。

2 月交割黃金期貨下跌 0.2%，報每盎司 4364.5 美元。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「現在通膨下降的速度明顯比預期快，這降低了購買通膨保險的吸引力。黃金一直是主要的通膨避險工具，因此在 CPI 報告公布後，黃金走勢疲軟有一定的道理。」

美國周四公布，11 月美國 CPI 年增 2.7%，低於經濟學家所估的 3.1%。數據公布後，聯邦基金利率期貨市場認為美國聯準會 (Fed) 在 1 月會議上降息的機率略有上升。

Razaqzada 補充說：「值得記住的是，這些年來黃金如此大幅上漲，部分原因是高通膨侵蝕了法定貨幣的價值。」

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「黃金的趨勢仍然非常正向，預料最終會向上突破當前趨勢。我的上行目標是 4515.63 美元，5000 美元也仍然是一個有效的目標。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 1.5%，報每盎司 65.30 美元，從周三盤中觸及的 66.88 美元下滑。

現貨白金上漲 1.2%，觸及每盎司 1922.05 美元，是超過 17 年來最高價位。

現貨鈀金上漲 3.7%，報每盎司 1708.72 美元，是將近三年來的高點。

德國商業銀行 (Commerzbank) 發布報告指出：「貴金屬價格上漲的浪潮現在已經從白銀蔓延到了白金。」